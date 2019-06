Voyage en Égypte aux origines du féminin sacré

Rejoignez-nous pour un voyage initiatique au cours duquel chacun-e pourra explorer sa dimension féminine, intuitive et créative. Du 28 septembre au dimanche 6 octobre 2019.

Pourquoi ce voyage ?

Aujourd’hui, notre intériorité a été oubliée. Pourtant, elle a encore un rôle à jouer dans l’évolution de notre Monde. Se reconnecter à son être profond permet d’accéder à son pouvoir créateur. Cette présence à soi permet d’entreprendre ce qui a un sens pour nous.

Le voyage que nous vous proposons est conçu comme un espace de bienveillance où chacun-e pourra voir et être vu-e, entendre et être entendu-e. Au sein de cet espace sacré, nous serons libre de laisser tomber les masques pour exprimer en toute sécurité notre authenticité plus profonde. Les participant-e-s pourront notamment vivre des cercles de paroles, qui permettent de s’écouter sans jugement, d’évoluer et de trouver une épaule et de la compréhension. Ce qui est dit dans un cercle n’en sort pas, et un cercle ne se forme jamais par hasard, chaque participant-e étant un miroir de l’âme de l’autre. Il s’agit là d’une belle façon de grandir.

Contexte

A l’origine des temps, le féminin était sacré. Nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature. Nous vivions au rythme des saisons, avec la lune, et l’abondance de la terre. Les hommes voyaient en leur femme l’origine du mystère du vivant. La première chaman n’est-elle pas la mère qui donne naissance à l’enfant dans ce voyage mystérieux du corps et de l’esprit accueilli? Toute la mythologie égyptienne et toute son histoire sacrée sont placées sous le signe de la femme. Si tout le monde connaît Isis, on sait moins que l’art de construire les temples et les sanctuaires, ainsi que la pratique médicale notamment, dépendait aussi d’une déesse. Au travers des diverses figures des déesses égyptiennes se dessine l’image archétypale du féminin.

La symbolique féminine de l’ancienne Égypte est porteuse de richesses considérables. En la découvrant, ce n’est pas un passé révolu que nous contemplons, mais un archétype existant encore en nous.

Pour participer

Vous êtes intéressé-e ? Découvrez le programme complet et réservez votre séjour en vous renseignant auprès de NiceFuture, info@nicefuture.ch