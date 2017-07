Festival de la Terre 2017: un retour aux sources réussi !

L’association NiceFuture était présente pour la 13ème édition du Festival de la Terre du 9 au 11 juin 2017. Un week-end placé sous le signe du soleil, des belles rencontres et de la bonne humeur !

Pour sa treizième édition, le Festival de la Terre proposait cette année à ses visiteurs d’expérimenter un retour aux sources. Durant trois jours, les milliers de festivaliers présents ont pu assister à des concerts, prendre part à des ateliers créatifs, se faire chouchouter par de nombreux thérapeutes, visiter les stands du marché éthique et se régaler dans l’espace restauration.

Association fondatrice de l’événement, NiceFuture n’aurait manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Durant tout le festival, nous étions présents sur un stand que nous avons partagé avec l’association Aquaverde.

Au cours de ce magnifique week-end, de nombreux visiteurs se sont arrêtés sur le stand. Ils ont pu s’informer sur NiceFuture et ses projets, notamment en découvrant les nombreuses publications de l’association (Guide de la consommation éthique, NiceFuture Magazine, etc.).

Ils avaient également la possibilité de visiter la Boutiketik de l’association, où les nombreux bijoux éthique et artisanaux qui étaient exposés ont fait le bonheur des petits comme des grands.

Enfin, sur le stand était proposé un concours destiné aux festivaliers : sur une grande affiche, chacun avait la possibilité de coller un post-it mettant en avant sa meilleure idée pour la transition. À la clé pour les gagnants : une entrée pour le G21 Swisstainability Forum 2017 les 29 et 30 juin et la possibilité de rencontrer Cyril Dion, réalisateur du film « Demain ». Durant tout le week-end, les idées ont fleuri et c’est une affiche couverte de dizaines de post-it que nous avons récupérée à la fin du festival. Un immense merci à tous ceux qui sont venus partager leur idée. L’équipe de NiceFuture a choisi ses idées coup de cœur et en a informé les heureux gagnants !

De manière générale, avec un soleil qui a généreusement brillé durant trois jours, le festival s’est déroulé dans les meilleures conditions possibles. L’équipe de NiceFuture a profité de ses moments de pause pour découvrir les autres activités proposées : nous avons ainsi pu nous détendre au cours d’un massage shiatsu, participer à des ateliers DIY et apporter notre contribution à la gigantesque œuvre participative de l’artiste Cédric Bregnard.

Encore un grand merci à toute l’équipe d’organisation du Festival de la Terre pour son magnifique travail, ainsi qu’à tous ceux qui sont venus nous rendre visite sur notre stand. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la quatorzième édition !

L’équipe de NiceFuture

Rédaction et photos par Cécile Amoos (NiceFuture)

Photo à la une Anthony Peluso/Luisa Imperato