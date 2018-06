Festival de la Terre 2018

La quatorzième édition du Festival de la Terre s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. L’association NiceFuture était présente durant tout le weekend sur un stand, et au cours d’une soirée spéciale. Retour en images sur cette belle rencontre.

Comme chaque année, le Festival de la Terre a pris ses quartiers sur l’esplanade de Montbenon du 8 au 10 juin derniers. L’association NiceFuture, initiatrice de ce rendez-vous désormais incontournable en Suisse romande, n’aurait manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Sous un soleil radieux, plusieurs milliers de festivaliers ont arpenté le parc de Montbenon pour découvrir les différentes activités concoctées par l’équipe du festival : ateliers do-it-yourself, espace éco-construction, activités bien-être, réalisation d’une oeuvre collective, etc.

Durant tout le week-end, l’association NiceFuture a tenu un stand présentant l’ensemble de ses projets en cours. Les visiteurs se sont montrés très intéressés par les activités de l’association, et sont venus en nombre pour échanger avec l’équipe présente sur place. Les enfants n’étaient pas en reste, puisqu’ils ont pu participer à un concours de dessin les invitant à illustrer leur vision d’un monde réconcilié avec la nature. De nombreux artistes en herbe ont donc laissé leur trace dans notre « livre d’or de la transition ». Un tirage au sort sera effectué et quelques heureux gagnants auront la bonne surprise de recevoir chez eux un bon pour passer une nuit dans un tipi !

Durant trois jours, nous avons eu la chance de partager notre stand avec d’autres acteurs de changement. Comme chaque année, nous partagions l’espace avec l’association Aquaverde et son artisanat des peuples premiers. Nous avons également eu la chance d’accueillir avec nous Benoît Fournier, un artiste de talent réalisant des portraits de peuples indigènes directement sur des feuilles d’arbres. Et Christophe Couderc, un ami de l’association, a ravi les visiteurs en réalisant pour eux des dessins énergétiques colorés et vivants.

Mais c’est le samedi soir que se déroulait le point d’orgue de ce week-end au Festival de la Terre. En effet, l’association NiceFuture avait organisé une soirée revenant sur son événement « Au cœur des Temps », une rencontre unique ayant réuni durant une dizaine de jours des peuples indigènes venus de toute la planète, des acteurs de la transition, des agriculteurs, des forestiers. Au cours de cette soirée exceptionnelle, les différents protagonistes de la rencontre sont intervenus chacun à leur tour devant un public venu en nombre. Au programme : retour sur les moments forts de l’événement, témoignages des participants et de plusieurs représentants de peuples indigènes, projection des images de la rencontre. Les différents projets qui sont en train d’émerger de ces échanges ont également été rapidement passés en revue. Ils doivent aujourd’hui être soutenus et nous espérons les voir au plus vite prendre forme. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, afin de mesurer le chemin parcouru !

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)

Photos par Vincent Léger