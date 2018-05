Festival de la Terre 2018: venez nous rencontrer!

La quatorzième édition du Festival de la Terre aura lieu du 8 au 10 juin prochains à Lausanne. L’occasion pour NiceFuture de rencontrer les festivaliers, et de proposer cette année une soirée exceptionnelle revenant sur l’événement « Au cœur des Temps »

Comme chaque année, le Festival de la Terre prendra ses quartiers sur l’esplanade de Montbenon à Lausanne. Au programme : ateliers DIY, stands bio, espace bien-être, et bien d’autres surprises qui attendent le public du 8 au 10 juin prochains ! Comme à l’accoutumée, l’association NiceFuture sera présente sur un stand permanent, afin de renseigner les visiteurs sur ses projets. Ce sera également l’occasion de faire gagner des cadeaux aux festivaliers !

Mais surtout, nous organisons le samedi soir 9 juin une soirée exceptionnelle revenant sur notre dernier événement : « Au cœur des Temps », un événement unique ayant réuni durant une dizaine de jours et au cours de différentes rencontres thématiques un collectif engagé pour la préservation de la Terre et du vivant. Au cœur de ce mouvement pour la planète, une quinzaine de représentants de différents peuples indigènes de la planète ont sillonné la Suisse romande à la rencontre des agriculteurs, des scientifiques, des forestiers, des étudiants et du public. Leur but ? Faire entendre leur voix et diffuser leur combat au plus grand nombre, et imaginer ensemble des solutions concrètes pour l’avenir de la Terre.

Au programme de cette soirée du samedi 9 juin : retour sur l’expérience « Au cœur des Temps » et témoignages des protagonistes. Nous aurons également l’immense honneur d’accueillir plusieurs représentants autochtones ayant pris part à la rencontre.

Seront présents :

– Juma et Renato Xipaia, représentants du peuple Xipaia du Brésil

– Almir Narayamoga Surui, leader du peuple Surui d’Amazonie

– Silvia Mara, épouse d’Almir Surui

– Ipatara Surui, membre du peuple Surui d’Amazonie brésilienne

– Marishori Najashi, représentante du peuple Ashaninka du Pérou

– Jean Rosset, directeur de la Société forestière suisse

– Barbara Steudler, directrice de l’association NiceFuture

– Valérie Pache, créatrice de mode éthique

– Marcello Valladão, spécialiste du peuple Ashaninka

– Thomas Pizer, président de l’association Aquaverde

– Lyra Kirsanova, passeuse du peuple Lakota

Programme:

18h00 : chants du Lakota et des peuples premiers

18h30 : partages, témoignages et images de l’événement

19h30 : pause

20h00 : présentation des projets à venir

21h00 : rencontre et échange avec les peuples indigènes (comment construire de nouveaux projets ensemble ?)

La soirée se clora par une cérémonie. La rencontre est ouverte à tous, gratuitement ! Il s’agit d’une occasion unique de rencontrer des personnalités exceptionnelles, engagées au quotidien pour la Terre et le vivant. Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux !

L’équipe de NiceFuture

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)

Crédits photos: Alain Bruant, Stéphane Schlup, Vincent Léger