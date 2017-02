Forum du développement durable 2017: best of des prises de parole

En direct de la Fabrikhalle 12 à Berne, voici ici quelques morceaux choisis parmi les interventions orales du Forum Développement Durable 2017 de l’Office fédéral du développement territorial suisse (ARE) ayant eu lieu mardi 31 janvier 2017. Le thème de cette année était « Culture et créativité pour le développement durable », et la journée était proposée en collaboration avec l’Office Fédéral de la Culture et l’UNESCO.

«Osons la transition culturelle qui a le pouvoir de dévier la trajectoire actuelle non durable de l’humanité.»

Anne DuPasquier, Office du développement territorial (ARE)

«La politique culturelle de la Confédération est à même de répondre aux cinq défis qui sont posés par l’évolution actuelle de notre société: mondialisation, numérisation, changement démographique, individualisation et urbanisation.»

Yves Fischer, directeur suppléant de l’Office fédéral de la culture,

durant la conférence « La politique culturelle de la Confédération »

«Un pays comme le nôtre, sans matières premières, est entièrement tributaire de la force novatrice et de la créativité.»

«La culture nous forme et nous civilise. Elle nous rend plus conscients de notre environnement et nous oriente dans ce monde. Sa promotion doit servir la pluralité de la modernité sociétale.»

Corinne Mauch, présidente de Zürich et vice-présidente de l’Union des villes suisses,

durant la conférence « L’art et la culture comme élément de la cohésion sociale

et du développement économique en ville de Zürich »

«La culture est un vecteur d’épanouissement, un vecteur identitaire et un facteur d’intégration qui participe à la qualité de la vie bien au-delà de ce que les autorités peuvent faire. Les autorités peuvent mettre à disposition des infrastructures, fournir des subventions, mais elles ne peuvent pas décréter le bonheur des gens. On peut construire un logement, mais pas décréter le bonheur du couple, de la famille qui va vivre dedans. […] Le rôle des autorités s’arrête donc assez vite et nous avons la chance d’avoir des acteurs de la vie sociale, sportive et culturelle qui vont amener un supplément d’âme dans une ville.»

[à propos du Paléo Festival] « Ca fait 41 ans que l’on faisait du développement durable sans le savoir ! »

Daniel Rossellat, syndic de Nyon et président du Paléo Festival,

durant la conférence « La culture pour tous et la prise en compte

du développement durable dans les événements culturels »

« Changer le regard des gens, c’est changer leur capacité à agir. Poétiser le monde et amener le public vers des œuvres d’art, c’est leur donner la capacité de transformer le monde.»

«En tant qu’acteurs culturels, nous devons imaginer comment on s’inscrit dans ce nouveau récit du développement durable, comment on peut être aussi les porteurs de ce récit et de ces valeurs qui se sont développées et qui émergent, tout en ayant notre ADN à l’esprit: cette idée que c’est l’utopie qui nous guide, que le réel doit être fictionné pour être pensé. C’est par l’imaginaire et la fiction que nous arrivons à transformer le réel.»

Patrick Gyger, directeur du Lieu unique, ville de Nantes (France),

durant la conférence « Culture et Agenda 21 pour le rayonnement de Nantes »

«Nous avons lancé à Safiental le projet Null Stern Hotel (hôtel zéro étoile) […] Zéro étoile ne veut pas dire mauvais, ça veut dire avoir l’occasion de redéfinir le luxe. La Suisse est un hôtel et chaque vallée est une chambre.»

Frank et Patrik Riklin, artistes (Atelier fûr Sonderausgaben, St-Gall),

durant la conférence « Land Art Projekte im Safiental »

[à propos du projet SMART] «Nous avons voulu arrêter de parler à la tête, à l’intellect. On a envie de parler aux tripes et de toucher les émotions des gens.»

«SMART est un créateur de liens. Nous mettons en relation des artistes suisses avec des artistes étrangers. […] Notre rôle est de créer une étincelle.»

Sarah Huber, Fondation pour le développement durable

des régions de montagne (FDDM), durant la conférence

« L’art au service des défis de la montagne – Sustainable Mountain Art »

«J’utilise le visuel pour exprimer des réalités invisibles et créer du sens, toucher des émotions et faire réfléchir.»

«Mon message : devenir « locaTerre » de la planète qui ne nous appartient pas, et non plus des exploitants. Le climat change. Et vous ?»

Laurence Piaget, photographe ayant participé au projet SMART,

dans la conférence « L’art au service des défis de la montagne – Sustainable Mountain Art »

«Aujourd’hui, il y a partout un défi du vivre ensemble qui interroge tout particulièrement la culture et

l’art car comme le disait l’ancien premier ministre français Laurent Fabius : la culture, c’est la réponse

des sociétés démocratiques à la question fondamentale du sens.»

Charles Beer, président de Pro Helvetia, ancien conseiller d’état, Genève,

durant la conférence « Promotion de la culture

dans le contexte du développement durable »

A noter également que durant la journée, les étudiants de l’EPAC (Ecole professionnelle d’art contemporain) de Saxon se sont laissés inspirer par les échanges ayant eu lieu durant les différentes conférences et sessions. Ils ont proposé au public des dessins originaux reflétant, parfois avec ironie, leur perception de cette journée.

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)

Photos par Nour El Mesbahi (NiceFuture)