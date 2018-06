G21 2018 : un format inédit pour une édition réussie!

La huitième édition du G21 Swisstainability Forum s’est déroulée les 14 et 15 juin au Deutsch Museum de Belmont-sur-Lausanne. Une édition placée sous le signe de l’économie régénératrice, et proposant pour la première fois une structure inédite sous forme de parcours de travail.

La huitième édition du G21 Swisstainability Forum, rendez-vous désormais incontournable de l’économie et de la durabilité, s’est achevée dans l’effervescence accompagnant l’avènement de quelque chose de nouveau. En effet, il semblerait que cette année, le G21 ait posé les bases d’un nouvel élan. Durant deux jours, les participants au forum ont pris part à des ateliers ayant pour objectif de réinventer complètement nos modèles économiques, en répondant à la question suivante, qui servait de fil rouge à l’événement : Comment construire une économie du vivant, circulaire et ré génératrice? Cette année, le programme était pensé avec la complicité d’Isabelle Delannoy, spécialiste en économie symbiotique, qui a fait de ce modèle économique novateur son cheval de bataille.

Les thèmes abordés étaient variés et passionnants: management humaniste, résilience des territoires, filières locales et régénératives ou encore investissements dans la transition écologique. Au cours de quatre parcours de travail, les participants répartis dans les différents groupes ont évoqué des questions essentielles pour la construction de l’économie de demain, et ont pu faire émerger des actions concrètes à mettre en place.

Et cette année encore, le G21 Swisstainability Forum a pu compter sur la précieuse présence de plusieurs représentants de peuples indigènes. Almir Surui nous faisait une fois encore l’honneur d’être parmi nous, et sa vision du monde empreinte de sagesse a permis d’ancrer les débats dans une réalité à laquelle sa communauté est chaque jour confrontée. Et pour la première fois au G21, nous avons accueilli Juma Xipaia, représentante du peuple Xipaia du Brésil. À seulement 27 ans, cette jeune femme est l’une des rares cheffes de communauté du Brésil et elle se bat au péril de sa vie pour préserver le territoire de son peuple. Son courage et son message d’espoir ont bouleversé les participants.

Au terme de ces deux journées, il ressort un profond désir de repenser fondamentalement notre système économique, et des outils concrets pour mettre en place de nouvelles dynamiques au sein des institutions. La nouvelle formule du G21 Swisstainability Forum semble donc avoir fait ses preuves, et cette huitième édition marque un tournant pour ce rendez-vous qui, nous en sommes persuadés, est encore appelé à évoluer pour devenir une rencontre clé en Suisse romande pour la mise en place de projets concrets.

Nous tenons à remercier chaleureusement le Deutsch Museum pour les infrastructures, les parrains (Canton de Vaud et OFEV) pour leur engagement, les sponsors pour leur soutien, les orateurs pour la qualité des allocutions, les participants et les bénévoles sur place. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l’édition 2019!

Une sélection de photos est disponible sur le site du G21 Swisstainability Forum (onglet photos). La galerie complète de l’événement est également accessible ici (mot de passe: futureisnice, téléchargement payant, contacter directement le photographe).

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)

Photos par Stéphane Schlup