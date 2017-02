G21 Swisstainability Forum 2017: Save the date!

À vos agendas: G21 Swisstainability Forum aura lieu les 29-30 juin 2017 au SwissTech Convention Center (EPFL)!

La septième édition du G21 Swisstainability Forum se tiendra les 29-30 juin 2016 au SwissTech Convention Center (EPFL). Cet événement annuel a pour vocation d’être le rendez-vous incontournable de l’économie et de la durabilité en Suisse. Des conférences, des débats et des ateliers pour un public initié ou non au développement durable, afin de les faire réfléchir et de les inspirer. Mais aussi une plate-forme d’échange et de réseautage afin de permettre aux acteurs de la région de se rencontrer et d’échanger. NiceFuture vous prépare une édition 2017 riche en découvertes! La billetterie sera ouverte dès le début du mois de mars.

Découvrez le clip de l’édition 2016 ci-dessous ! Cette vidéo vous est proposée par NiceFuture en collaboration avec Les Visionautes.