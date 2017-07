G21 Swisstainability Forum 2017: Demain, c’est maintenant!

La septième édition du G21 Swisstainability Forum s’est déroulée les 29 et 30 juin. Retour sur ce rendez-vous phare de l’économie durable en Suisse qui, comme chaque année a pu compter sur des orateurs et débats de grande qualité !

Le G21 Swisstainability Forum 2017 a pris fin le vendredi 30 juin. Durant deux jours, plus d’une centaine d’orateurs spécialistes du domaine de la durabilité (entrepreneurs, personnalités politiques, hauts fonctionnaires, journalistes, scientifiques, écrivains, philosophes, créateurs, etc.) se sont succédé dans les salles de conférence du SwissTech Convention Center de l’EPFL pour tenter de trouver des pistes permettant de co-créer ensemble un futur souhaitable. Les thèmes phare de cette édition 2017 étaient passionnants et ont traité de sujets variés et pertinents, tels que l’énergie, la finance durable, l’économie circulaire et régénératrice, l’art, la ville de demain ou encore les droits du vivant.

Au cours du Leadership Forum, des débats ont eu lieu sur de multiples thèmes: la façon de créer de l’impact dans la transition, la construction d’un nouvel imaginaire pour l’Humanité de demain ou encore la mise en place d’une gouvernance en entreprise libérée. Cette année encore, les guestspeakers ont proposé au public des interventions riches et fascinantes : Patrick Viveret a partagé avec le public sa philosophie du buen vivir, Valérie Pache, créatrice de mode lui a fait découvrir ses robes de soirées fabriquées à partir de parachute recyclé au cours d’un défilé de mode enchanteur, et Maxime de Rostolan a présenté le fabuleux travail qu’il réalise chaque jour avec son association Fermes d’Avenir, une association mettant en lumière les agriculteurs qui inventent le futur. Les sessions lab ont également donné lieu à des discussions ouvrant la porte à des changements porteurs d’espoir pour l’avenir. Et cette année, le forum a eu l’honneur d’accueillir un invité de renom. Cyril Dion, réalisateur du film « Demain » et acteur de la transition, était en effet présent durant tout le forum. Il est intervenu aux côtés d’autres orateurs tels que Jean-François Noubel, avec qui il a abordé des questions liées à notre économie et aux solutions pour la rendre plus juste. Il a également clos la première journée du forum en compagnie de Marc Chardonnens, directeur de l’OFEV. Enfin, le 30 juin, le public a eu le plaisir de l’entendre lors d’une conférence d’une trentaine de minute au cours de laquelle il a évoqué l’actualité du mouvement de la transition.

Le Forum entreprises a lui agrémenté la pause de midi de débats de grande qualité sur la manière de faire évoluer positivement l’entreprise en y intégrant les impératifs de la durabilité. Les thèmes de cette année étaient variés et inspirants : les performances environnementales des PME, les risques liés à l’eau, les achats publics durables ou encore la mobilité efficiente.

Au cours de cette édition 2017 du G21, le projet NiceForest, lancé il y a deux ans en collaboration avec l’association Aquaverde, a pu être poursuivi et de nombreux arbres ont pu être plantés grâce à la générosité de tous !

Durant ces deux jours, une belle énergie a été ressentie parmi les participants, accompagnée d’une forte volonté de voir la société changer. Tous les échanges, partages et discussions ayant eu lieu au cours de ce forum laissent donc penser qu’un évènement comme le G21 a encore un bel avenir devant lui. Sur les deux jours, 650 personnes étaient en effet présentes sur place, et cette année le forum était agrémenté de plusieurs nouveautés: la présence de l’artiste Cédric Bregnard a apporté un peu de poésie à l’événement grâce à une magnifique fresque géante représentant un arbre peint à l’encre de Chine, et a également proposé aux participants de prendre part à une œuvre participative et collective: ceux qui le souhaitaient étaient invités à peindre une partie d’un arbre et ainsi contribuer à la création d’une œuvre monumentale. Autre nouveauté, le forum a été marqué par l’organisation d’un forum parallèle, le G21 OFF, un mouvement né spontanément au cœur des réseaux de la transition en Europe et qui se voulait complémentaire au forum officiel.

Nous tenons à remercier chaleureusement le SwissTech Convention Center de l’EPFL pour les infrastructures, les parrains (Canton de Vaud, OFEV et EPFL) pour leur engagement, les sponsors pour leur soutien, les orateurs pour la qualité des allocutions, les participants et les bénévoles sur place. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l’édition 2018!

Les photos de cette septième édition sont disponibles sur notre site g-21.ch. Les meilleurs moments en vidéo seront disponibles prochainement.

Rédaction: Nour El Mesbahi et Cécile Amoos

Photos: Abel Nadin et Alain Bruant