G21 Swisstainability Forum 2018: Save the date!

À vos agendas: le G21 Swisstainability Forum 2018 aura lieu les 14 et 15 juin au Deutsch Museum de Belmont-sur-Lausanne. L’équipe de NiceFuture est en train de préparer un programme passionnant pour cette rencontre annuelle.

Cet événement annuel se veut un rendez-vous incontournable en Suisse permettant la rencontre de l’économie et de la durabilité. Au programme, des conférences, débats et ateliers destinés à un public initié ou non aux questions liées à la durabilité, afin de faire réfléchir les visiteurs et de les inspirer. Mais le G21 Swisstainability Forum, c’est également une plateforme d’échanges et de réseautage qui permet aux acteurs de la région de se rencontrer autour de questions essentielles pour l’avenir de notre société.

NiceFuture vous prépare une édition 2018 riche en découvertes et en belles rencontres, puisque cette huitième édition donnera une place de choix aux peuples premiers, et aura pour fil rouge: « Comment construire une civilisation du vivant? ». Ci-dessous, découvrez une interview d’Arildo, un représentant du peuple Surui d’Amazonie, présent lors de l’édition 2017 du forum.

La billetterie sera ouverte dans le courant du mois d’avril.