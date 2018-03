Le Guide de la consommation éthique 2018 est disponible!

Le Guide de la consommation éthique 2018 vient de sortir de presse. La douzième édition de cet ouvrage désormais incontournable pour tous ceux qui souhaitent consommer différemment regorge de nouvelles adresses et de nombreuses surprises !

Le Guide de la consommation éthique, référence en Suisse romande en matière de consommation durable, fête cette année son douzième anniversaire. Durant ces nombreuses années, il a beaucoup évolué : il s’est étoffé, rassemblant de plus en plus d’adresses pour aujourd’hui atteindre le chiffre impressionnant de plus de 1100 adresses en Suisse romande ! Ce magnifique score ne peut être réalisé que grâce à la profusion de nouvelles initiatives prometteuses voyant le jour chaque année. Le guide s’est également enrichi de nombreux articles désormais incontournables et très appréciés des lecteurs. L’année dernière, il a également changé de nom pour s’adapter aux nouveaux modèles de la consommation durable, changement qui a été très bien accueilli par les fidèles de ce guide pratique.

A l’heure du bilan, il faut souligner que malgré toutes ces évolutions, le Guide de la consommation éthique a su garder son esprit initial, à savoir renseigner les consommateurs intéressés sur les possibilités d’effectuer ses achats de façon plus durable, dans des domaines aussi variés que la mode, la restauration ou encore la mobilité. Et à l’heure où la consommation durable a le vent en poupe et où les commerces éthiques se multiplient, un gu ide recensant toutes ces adresses prend tout son sens !

Dans cette édition 2018, vous retrouverez de nombreuses nouvelles adresses, mais également plusieurs articles traitant de sujets variés : laissez-vous inspirer par notre magnifique dossier photo, devenez un as du zéro déchet et découvrez nos meilleures astuces pour une beauté au naturel ! Autant de bonnes habitudes qui contribuent, elles aussi, à construire ensemble un futur plus durable.

Et au moment de vous plonger dans la lecture de votre guide préféré, souvenez-vous qu’il rassemble des centaines d’acteurs de changement. Cesderniers font tou s partie d’une magnifique communauté de personnes convaincues qu’il est possible de consommer autrement, dans le respect de l’être humain et de la planète ! Ces artisans et commerçants travaillent chaque jour d’arrache-pied à la construction d’un monde meilleur. Au moment de faire vos achats, pensez à eux !

Publié par l’association NiceFuture et tiré à 20’000 exemplaires, Le Guide de la consommation éthique 2018 est disponible dès maintenant dans les kiosques du groupe Naville (k-kiosk, Avec, etc.), chez Payot, Nature & Découvertes, ainsi qu’auprès de nos ambassadeurs (voir liste à droite de la page), au prix de CHF 15.- (format A5, 136 pages). Découvrez également certaines adresses en ligne. Egalement disponible sur notre BoutikEtik

Bonne lecture !

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)

Photos par Nour El Mesbahi (NiceFuture) et Julien Lodigiani