Premier NiceLab 2020 – Les talents personnels

Venez découvrir vos talents innés !

Animé par Barbara Steudler de l’association NiceFuture et Sébastien Fazan.

Nous avons tous des talents mais nous avons souvent du mal à les reconnaître.

Vous souhaitez oser accepter votre grandeur et votre place dans ce monde, vous donner les moyens de vivre en accord avec vos valeurs et vous donner la possibilité de faire évoluer vos croyances ? Vous voulez relier vos idéaux et le rationnel, incarner le changement que vit la Terre et vous connecter à la joie de contribuer au futur en vous alignant avec vos convictions, devenir créat-eur/-trice de votre vie et maîtriser pleinement votre vie personnelle et professionnelle ?

Ce NiceLab s’adresse à celles et ceux qui veulent instaurer un nouveau souffle dans leur vie personnelle et/ou professionnelle pour se réaliser pleinement et prendre conscience des obstacles, des freins et des croyances qui les empêchent de se réaliser pleinement et trouver des clés pour les contourner.

Vous pourrez ainsi découvrir, développer, identifier vos dons et vos talents grâce à la (re)découverte de vos propres valeurs. Vous serez plus à même d’en tirer les bénéfices et de pouvoir en faire profiter le monde qui vous entoure et peut-être les mettre ensemble au bénéfice de nouveaux projets créatifs pour la Terre.

La Respiration Alchimique et des mises en mouvement corporel complèteront ce travail. Cette pratique corporelle extrêmement simple et puissante permet une profonde exploration de soi, fait circuler notre énergie et favorise une libération rapide de nos mémoires cellulaires.

Lieu: Préverenges /Prix: 350 CHF pour tout le stage et pour les snacks du lundi et mardi soir et les repas de midi du week-end/Dates: 10,12,15,16 février /Inscription : info@nicefuture.ch ou +41 21 647 25 29 (nombre de places limitées à 15 pers.)

Barbara Steudler et Sébastien Fazan