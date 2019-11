Programme détaillé de l’édition 2019 d’«au Cœur des Temps»

Lancement du programme complet des rencontres « au Cœur du Temps » et des inscriptions pour les différents événements qui auront lieu du mercredi 20 au samedi 30 novembre 2019.

Avec cet événement développons une nouvelle conscience collective et unissons nous pour la planète. Intégrer de nouvelles manière d’être au monde passe par un changement profond de nos logiques. Les peuples indigènes occupent 22% de la surface de la Terre et sont les derniers gardiens des 82% restants de la biodiversité. Ces peuples vivent encore dans une joie communicative. Ils savent habiter cette terre en harmonie entre eux et la nature.

A travers des rencontres, ateliers participatifs, expériences partagées nous aborderons ensemble différents thèmes de société, de la connaissance de la nature au vivre-ensemble. Notre reconnexion au vivant pourrait-elle sauver notre monde?

Nous vous invitons à découvrir le programme complet sur le site https://www.aucoeurdestemps.org