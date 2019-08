Pour vivre joyeusement, passionnément le changement de monde que nous traversons, en développant chacun nos propres outils intérieurs et extérieurs. Les ateliers sont donnés par des personnes inspirantes et passionnantes qui sont engagées chacune dans leur domaine et vous font profiter de leur expérience… juste magnifique !

Découvrez un aperçu d’ensemble du programme d’été dans cet article ou au format pdf.



27-28.07

Initiation pratique à la Spagyrie et aux médecines alchimiques Sarreyer, VS

Découvrez les grands principes fondamentaux, l’alchimie et la spagyrie et ce que cela peut nous apporter pour notre santé ou notre quête personnelle. Sur ces deux jours, vous réaliserez un élixir spagyrique et aborderez aussi les applications alimentaires, cosmétiques et thérapeutiques des préparations alchimiques dans le cadre familial ou professionnel.

avec Matthieu Frécon, distillateur et alchimiste. Il fabrique et vend des spiritueux et des préparations spagyriques dans le cadre de sa distillerie Edelweiss. Cliquez ici pour plus de détail et vous pouvez également consulter l’évènement facebook

Infos pratiques

Tarif atelier : CHF 240.- / Repas de midi : CHF 25.- avec produit du terroir, possibilité de prendre son pique-nique / Hébergement : CHF 70.- en dortoir chez une agricultrice bio, petit-déjeuner et repas du soir compris

01-04.08

Permaculture : 4 jours pour explorer notre lien à la nature Sarreyer, VS

L’ apprentissage par l’observation et l’expérimentation personnelle sera au cœur de ce stage. Vous découvrirez la permaculture et cultiverez votre lien en harmonie avec la nature et le vivant. Temps de marche, de yoga, de cueillette de plantes sauvages et médicinales et, peut-être même une approche des bouquetins au lever du soleil seront également au programme !

avec Daniel Napolitano, expert en permaculture. Il utilise l’écoute profonde pour explorer les univers végétaux à travers leurs climats respectifs et leurs énergies spécifiques. Cliquez ici pour plus de détail

Infos pratiques

Tarif atelier : CHF 480.- pour les 4 jours, possibilité de suivre 2 jours pour CHF 240.- / Repas de midi : CHF 25.- avec produits du terroir, possibilité de prendre son pique-nique / Hébergement : CHF 210.- en dortoir chez une agricultrice bio, 3 petit-déjeuners et repas du soir compris

05-06.08 ou 10-11.08

Stage « plantes sauvages » Sarreyer, VS

Ces deux jours de stage seront une rencontre à travers vos 7 sens, dans une approche sensible aux plantes. Chacun·e sera invité à redécouvrir le lien subtile qui le·la relie à la Nature, une façon simple de se reconnecter à son bien-être intérieur. Chaque plante contient une multitude d’informations, que l’on découvre en utilisant nos sens et qui résonnent avec ce que nous sommes actuellement selon nos besoins et perceptions propres.

avec Isabelle Gabioud cultivatrice de nos plantes de montagne. Cliquez ici pour plus de détail

Infos pratiques

Tarif atelier : CHF 240.- ou 1 jour pour CHF 120.- / Repas de midi : CHF 25.- avec produit du terroir, possibilité de prendre son pique-nique / Hébergement : CHF 70.- en dortoir chez une agricultrice bio, petit-déjeuner et repas du soir compris

13.08

Braderie NiceFuture La Jetée de la Compagnie, Lausanne

Rendez-vous shopping à la plage ! L’association NiceFuture et la BoutikEtik seront présentes avec une sélection d’articles éthiques et inédits. L’occasion de trouver des produits éco-conçus, durable et originaux avec un rabais de 30 %.

Horaires : 12h-19h En cas de mauvais temps, reporté au lendemain

Date à venir

Happening « Super-héroïnes » Lausanne

Tenez-vous prêt·e à découvrir en exclusivité la nouvelle collection prêt-à-porter de Valérie Pache, « Super-Héroïne », tout en sirotant un rafraichissement. Un bon moyen de préparer la rentrée en beauté, avec démonstration des robes en mouvement accompagnées des modèles haute couture. Possibilité d’essayage et de précommande sur place.

Valérie Pache se donne pour ambition de dessiner une marque qui ne trahit pas ses valeurs personnelles, elle met l’accent sur une fabrication pleinement française avec un travail réalisé à la main dans son atelier. Cette marque éponyme crée des robes avec pour seules matières premières de la voile de parapente recyclée et des étoffes nobles et naturelles comme la soie et le chanvre bio.

24-25.08 / 31.08-01.09

Nicelab « don personnel » Sarreyer, VS

Nous avons tous des talents mais nous avons parfois du mal à les reconnaître. Grâce au travail de (re)découverte de nos valeurs, nous pouvons identifier nos talents et sommes, ainsi, plus à même de les mettre à notre service ainsi qu’à celui du monde qui nous entoure. Ce stage, à travers le processus du NiceLab, vous propose de découvrir et développer les dons et talents qui sont les vôtres et peut-être les mettre ensemble au service de nouveaux projets créatifs pour la Terre. Cliquez ici pour plus de détail

Infos pratiques

Tarif atelier : CHF 400.- pour les deux week-ends, repas de midi inclus. / Hébergement : CHF 130.- en dortoir chez une agricultrice bio avec petit-déjeuners pour les deux week-ends

06-08.09

Retraite, cleansing, réjuvénation et eaux merveilleuses Landguet Ried, Niederwangen

La Purification pour le Corps et l’Esprit initie le processus qui nous permet de nous débarrasser du superflu, de réactiver les forces vives de notre organisme et de retrouver la clarté de l’eau qui constitue notre corps et de nos sens.

avec Julie Michel Breukel, spécialisée en médecine tibétaine et ethnomédecine, enseignante et formatrice de Lu Jong et Hervé Michel Breukel, Amchi – Traditional Tibetan naturopath, spécialisé en « Tsa Lung therapy » et soins énergétiques yogiques.

Atelier : dès CHF 210.- / séjour sur place requis

09-10.09

Sowa Rigpa, la voie de la grande guérison tibétaine Landguet Ried, Niederwangen

La tradition millénaire de Sowa Rigpa – la voie de la grande guérison selon la médecine tibétaine, peut nous permettre d’approfondir la connexion avec notre vraie santé en explorant notre propre constitution et ses clefs de connaissance.

Vous pouvez aussi prolonger le séjour du 9 au 13.09 par des vacances de Lu Jong. Tarif: CHF 180.-

avec Julie Michel Breukel

Atelier : CHF 240.- / tarif réduit pour ateliers cumulés

11-12.09

La pharmacie familiale : plantes joyeuses, remède, magie et harmonie Landguet Ried, Niederwangen

Apprendre à cultiver ce bel état d’être et de connexion à la nature en s’approchant doucement des mystères du monde végétal grâce aux outils de nos ancêtres Celtes, très proche de la médecine tibétaine, alliés aux connaissances actuelles. En plein Rishis Days selon la médecine tibétaine nous explorerons également les merveilleux pouvoirs des eaux de guérison.

avec Julie Michel Breukel

Atelier : CHF 240.- / tarif réduit pour ateliers cumulés



Les activités payantes se font sur inscription et paiement d’avance sur : info@nicefuture.ch