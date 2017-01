Slow Design & Fashion Days 2016: Save the date !

La huitième édition de Slow Design & Fashion Days aura lieu les 7, 8 et 9 octobre 2016 à la salle communale de Plainpalais à Genève. Une date à inscrire sans plus attendre dans votre agenda !

Au cœur de ce célèbre rendez-vous suisse de la mode, des bijoux et de la cosmétique éthiques, le thème de la forêt et de la nature servira de fil rouge cette année. Il permettra à chacun de se questionner sur sa relation à la matière, aux objets qui l‘entourent et à son rapport à la nature. Aborder la symbolique de ces objets, les émotions, histoires, souvenirs ou rêves qui leur sont associés et qui les rendent attachants, uniques, et avant tout durables.

Suite aux cinq premières éditions d’Ethical Fashion Night (ancienne appellation), l’association NiceFuture avait décidé il y a deux ans d’élargir le thème de la mode éthique en intégrant de nouveaux aspects dédiés au mouvement slow en général. C’est ainsi qu’une large plateforme de rencontre et d’échange autour du slow design et de ses acteurs avait été créée avec succès. Entre exposition et événement, Slow Design & Fashion Days invite les visiteurs — consommateurs et créateurs — à venir élargir leurs horizons, découvrir des alternatives à la grande distribution, rencontrer des artisans et créateurs locaux. Slow Design & Fashion Days vous invite à ralentir, à prendre le temps de la contemplation, du rêve et de la beauté pour revenir à l‘essentiel. Cette année, le thème de la forêt apportera encore un supplément d’âme à cette rencontre en lui donnant une dimension plus inspirante.

Un bel événement est donc en train de se préparer, avec en perspective encore plus d’expériences créatives à vivre en compagne d’artistes fantastiques. Dans le magnifique cadre de la salle communale de Plainpalais, découvrez un show-room défilé de mode d’une sélection des meilleurs créateurs éthiques européens, des conférences, des ateliers participatifs et des stands qui vous permettront de découvrir le monde du Slow et ses nombreux acteurs. Ils vous proposeront de la beauté, de l’authenticité, des saveurs subtiles, de l’art, du design, de la découverte, de l’insolite et de la conscience. Plus d’information sur le programme en cliquant ici!

A vos agendas et rendez-vous du 7 au 9 octobre !

L’équipe NiceFuture

Ci-dessous la vidéo de présentation de l’édition 2016