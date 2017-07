Slow Design & Fashion Days 2017: Save the date!

La neuvième édition de Slow Design & Fashion Days aura lieu les 8, 9 et 10 décembre 2017 à la salle communale de Plainpalais à Genève. De quoi offrir à ses proches des cadeaux de Noël qui ont du sens!

Lors de cet événement annuel, l’association NiceFuture invite chacune et chacun à venir se questionner sur son rapport à la matière, aux objets qui l’entourent et à la nature. En effet, nos objets quotidiens revêtent une symbolique particulière, et nous rappellent les émotions, histoires ou rêves qui y sont associés. C’est ce qui les rend si attachants, uniques et avant tout durables.

Au départ exclusivement focalisé sur la mode éthique, le thème de cet événement s’est depuis peu élargi pour intégrer de nouveaux aspects dédiés au mouvement slow en général. Depuis lors, les Slow Design & Fashion Days se veulent une large plateforme de rencontres et d’échanges autour de ce mouvement et de ses acteurs, toujours plus nombreux.

Entre exposition et événement, les Slow Design & Fashion Days invitent les visiteurs à venir élargir leurs horizons, découvrir des alternatives à la grande distribution, et rencontrer des artisans et créateurs locaux. Nous vous invitons à ralentir et prendre le temps de la contemplation et du rêve pour revenir à l’essentiel.

Un bel événement est donc en train de se préparer, avec en perspective encore plus d’expériences créatives à vivre en compagne de personnes fantastiques. Dans le magnifique cadre de la salle communale de Plainpalais, découvrez un défilé de mode mettant à l’honneur les meilleurs créateurs éthiques européens, des conférences, des ateliers participatifs et des stands. A la clé des trois journées de l’événement: de la beauté, de l’authenticité, des saveurs subtiles, de l’art, du design, de la découverte, de l’insolite et de la conscience.

A vos agendas et rendez-vous du 8 au 10 décembre !

L’équipe de NiceFuture