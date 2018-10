Slow Design & Fashion Days 2018 : Save the date!

La dixième édition de Slow Design & Fashion Days aura lieu les 7, 8 et 9 décembre 2018 à la salle communale de Plainpalais à Genève. De quoi offrir à ses proches des cadeaux de Noël qui ont du sens!

Slow Design & Fashion Days, célèbre rendez-vous suisse du mouvement slow, fêtera en 2018 sa dixième édition ! Durant trois jours (du 7 au 9 décembre), cette rencontre annuelle se déroulant à la salle communale de Plainpalais à Genève fera la part belle à la mode, aux cosmétiques et aux bijoux éthiques et à un mode de consommation plus doux pour la planète et ses habitants. Il s’agira également de s’interroger sur le sens que nous donnons à la matière et aux objets qui nous entourent, sur la symbolique que nous pouvons donner à ces objets, et sur les émotions, rêves histoires ou souvenirs que nous leur associons.

Au départ exclusivement focalisé sur la mode éthique, le thème de cet événement s’est peu à peu élargi pour intégrer de nouveaux aspects dédiés au mouvement slow et à la consommation durable en général. Slow Design & Fashion Days se veut donc une large plateforme de rencontres et d’échanges autour de ce mouvement et de ses acteurs, toujours plus nombreux.

Entre exposition et événement, Slow Design & Fashion Days invite les visiteurs à venir élargir leurs horizons, découvrir des alternatives à la grande distribution, et rencontrer des artisans et créateurs locaux. Nous vous invitons à ralentir et prendre le temps de la contemplation et du rêve pour revenir à l’essentiel.

Pour cette édition anniversaire, un bel événement est donc en train de se préparer, avec en perspective encore plus d’expériences créatives à vivre en compagne de personnes fantastiques. Dans le magnifique cadre de la salle communale de Plainpalais, découvrez un défilé de mode mettant à l’honneur les meilleurs créateurs éthiques suisses et européens, des conférences, des ateliers participatifs et des stands. A la clé des trois journées de l’événement: de la beauté, de l’authenticité, des saveurs subtiles, de l’art, du design, de la découverte, de l’insolite et de la conscience.

A vos agendas et rendez-vous du 7 au 9 décembre !

Les meilleurs moments en vidéo des éditions 2016 et 2017 ci-dessous :