Slow Design & Fashion Days 2018

Pour la dixième édition des Slow Design & Fashion Days, qui s’est déroulée du 7 au 9 décembre, la mode éthique et le mouvement slow ont une fois de plus été mis à l’honneur. Retour sur ce week-end riche en belles rencontres et en découvertes.

Comme à l’accoutumée, c’est la salle communale de Plainpalais à Genève qui a accueilli l’événement Slow Design & Fashion Days, qui fêtait cette année son dixième anniversaire du 7 au 9 décembre. Au programme de ces trois jours : un défilé de mode éthique, des ateliers participatifs, des stands de créateurs, des conférences, et de nombreuses autres surprises pour petits et grands !

Le vendredi soir 7 décembre était consacrée à la grande soirée « Ethical Fashion Show ». Pour l’occasion, de magnifiques mannequins ont défilé en arborant les tenues réalisées par une quinzaine de créateurs éthiques suisses et européens. Des plus classiques aux plus originales, les tenues présentées ont été magnifiquement mises en valeur par la scénographie de Martine Rodriguez. La soirée a également été ponctuée d’intermèdes musicaux, offerts par l’artiste Fred Persson.

Durant le reste du week-end, les visiteurs avaient la possibilité de prendre part à des dizaines d’activités diverses et variées : ateliers do-it-yourself (zéro-déchet, sérigraphie, produits ménagers, astuces écoresponsables), cours de yoga ou de danse, conférences inspirantes, visite des stands de créateurs, etc. Les nombreux intervenants présents pour l’occasion se sont fait une joie de partager leurs passions avec les participants.

Parmi les moments forts de l’événement, le public a également eu la joie de découvrir en avant-première la toute nouvelle collection de robes de la créatrice éthique Valérie Pache au cours d’un superbe défilé dansant imaginé par la danseuse Agathe Petrini et ses élèves.

Par ailleurs, nous avons eu l’honneur d’accueillir parmi nous durant ce week-end deux représentants de peuples indigènes d’Amazonie. Narayamat Surui et Puwe Puyanawa ont assisté à l’événement et échangé avec le public sur leur rapport à la matière et leur vision de l’écologie. Une conférence a notamment eu lieu le samedi après-midi; elle se focalisait sur la connaissances des plantes et de la pharmacopée que ces peuples ont su conserver intacte, et proposait un regard croisé avec des spécialistes des plantes ici en Suisse.

Mentionnons également que l’association NiceFuture a souhaité avec cet événement soutenir d’autres projets lui tenant particulièrement à cœur. C’est le cas de la Monnaie Léman, qui, pour la quatrième année consécutive, a été utilisée comme monnaie de fonctionnement durant l’ensemble de la manifestation. Ce week-end a également été l’occasion de sensibiliser le public au projet NiceForest. Les visiteurs étaient en effet invités à financer la plantation d’un arbre en Amazonie.

Nous sommes ravis de voir que le mouvement slow continue de prendre de l’ampleur en Suisse et ailleurs. Chaque année, de nouveaux acteurs du changement rejoignent cette belle communauté, et cela nous réjouit! Il nous tient à coeur de continuer à les mettre en lumière et à défendre les valeurs de cet événement afin de prouver qu’il est possible de consommer différemment et de retrouver un rapport sain avec les objets qui nous entourent !

Un grand merci aux créateurs, coiffeurs, maquilleurs, mannequins, exposants, artistes, conférenciers, partenaires, soutiens, staffs et bénévoles sans qui rien n’est possible. Enfin, merci au public d’avoir participé. À l’année prochaine pour l’édition 2019!

Retrouvez toutes les photos de l’événement en cliquant ici.

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)

Photos par Denis Guyot et Vincent Léger