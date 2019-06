Soirée thématique « Entre ciel et terre, comment réintégrer l’humain ? »

Durant le Festival de la Terre, l’association NiceFuture sera présente et proposera une rencontre sur le thème « Entre ciel et terre, comment réintégrer l’humain ? », le vendredi soir 14 juin 2019. La question sera abordée en donnant aux participant-e-s un aperçu d’un NiceLab et de ses clés.

Qu’est-ce qu’un NiceLab ?

L’association NiceFuture a mis au point des NiceLab et les organise depuis 2015 avec des thématiques variées telles que l’argent, le travail ou encore l’éducation. Le but est de tenter de développer une vision collective à travers des groupes de travail. Il procure à chaque personne une compréhension profonde de son contexte extérieur tout en renforçant son monde intérieur, c’est à dire sa personnalité, ses talents et son individualité.

Chacun est amenée à être réellement « entier », libre, connecté à son essence. Parce que si je suis entière, je peux accueillir l’autre sans vouloir m’en nourrir, je peux accueillir le vivant sans le regarder à travers le regard déformant de mes manques ou de mes croyances. Chaque action de ma part devient du coup bonifiante, je n’ai plus besoin de « prendre » pour exister.

Dans quel contexte s’insère cette soirée ?

Que ce soit les connaissances des acteurs pionniers de la transition écologique ou la sagesse des peuples premiers, l’échange de savoirs apparaît comme essentiel pour imaginer un monde où il est possible de vivre en équilibre avec les ressources de la Terre.

Le NiceLab permet de sortir du schéma enseignant ou étudiant pour que chacun puisse apprendre des autres tout en s’exprimant librement.

Cette soirée est au commencement d’un projet de « lieux d’échange de savoirs pour le vivant ». Ces endroits seraient des points de rencontre entre les peuples premiers, les pionniers et tous ceux qui explorent de nouveaux savoir-faire et connaissances avec la Nature. Une « université du partage de savoirs » qui connecte et voyage entre les lieux de connaissances, de l’Amazonie aux différents éco-lieux pionniers.

Informations pratiques

Vendredi 14 juin de 19h00 à 21h30, à la Salle du Cœur (Salle des Fêtes du Casino de Montbenon).

La première demi-heure sera consacrée à une introduction sur le thème et le fonctionnement du NiceLab. De 19h30 à 21h30, le public fera l’exercice du NiceLab. Durant ce laps de temps, il est important que chaque personne y participe du début à la fin.

Inscription sur l’évènement Facebook ou par e-mail, info@nicefuture.com

L’association NiceFuture sera présente avec un stand durant toute la durée du Festival de la Terre, dans l’espace « Protection de l’environnement ». Pour plus de détails sur le Festival, cliquez ici.