Sortie du Guide de la consommation éthique 2017!

Le Guide de la consommation éthique 2017 vient de sortir de presse. Il répertorie 1’000 commerces et entreprises de toute la Suisse romande. Actives dans des domaines aussi divers que la mode, l’alimentation, l’habitat ainsi que dans d’autres secteurs, ces enseignes ont pour point commun de proposer des produits et prestations en lien avec la durabilité.

Pour sa onzième édition, le guide fait peau neuve, avec un contenu toujours amélioré et, surtout, un nouveau nom !

En effet, le titre Guide du shopping éthique ne paraît aujourd’hui plus adéquat au vu de la grande quantité de thèmes qu’il englobe (habitat, restaurants, tourisme, mobilité, etc.). De plus, le terme « shopping » est de plus en plus connoté négativement. Il évoque un mode de consommation frénétique que nous ne souhaitons pas promouvoir avec ce guide.

Mais nous avons mis un point d’honneur à conserver le même esprit que celui des dix éditions précédentes, à savoir celui d’un guide pratique et ludique regorgeant de bonnes adresses et de bons plans permettant d’adopter un mode de vie plus doux pour la planète et ses habitants !

Cette édition 2017 comporte plusieurs articles mettant l’accent sur des conseils pratiques, afin de mettre en œuvre de façon concrète les principes de la consommation durable, tant dans le domaine de la mode que de l’alimentation ou de la technologie. Sont également mis en avant des acteurs inspirants qui œuvrent chaque jour à la recherche de solutions pour demain : une ferme en biodynamie, un système de vitalisation de l’eau, une banque à vocation écologique et sociale, et bien d’autres.

Tous les acteurs référencés dans ce guide démontrent qu’il est facile de consommer au quotidien de manière éthique et responsable ! Ils travaillent chaque jour à la construction d’un monde meilleur et méritent que leur démarche soit diffusée au plus grand nombre, afin que nous soyons de plus en plus nombreux à y croire et à tenter de faire changer les choses à notre échelle.

Publié par l’association NiceFuture et tiré à 20’0000 exemplaires, Le Guide de la consommation éthique 2017 est disponible dès maintenant dans les kiosques Naville, chez Payot, Nature & Découvertes, ainsi qu’auprès de nos ambassadeurs (voir liste à droite de la page), au prix de CHF 15.- (format A5, 144 pages). Découvrez également certaines adresses en ligne. Egalement disponible sur notre BoutikEtik



Bonne lecture ! Have a nice future !

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)