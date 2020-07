Stage avec Olga Letykai Csonka, chamane sibérienne

Un stage de chamanisme avec Olga Letykai Csonka le week-end du 1er et 2 août à Sarreyer proche de Verbier.

Olga est originaire de la Tchoukotka, située à l’extrémité nord-est de la Sibérie est la patrie de deux peuples autochtones : les Tchouktches et les Yuit (Inuit d’Asie). Olga Letykai Csonka vient d’une famille d’éleveurs de rennes nomades tchouktches, elle est également imprégnée de la culture de sa mère Inuit. Ses chants, danses et sa pratique chaotique tchouktches exaltent la nature, en particulier les animaux qui ont une place centrale dans leur approche spirituelle de l’existence.

Lieu : à Sarreyer (VS) – proche de Verbier Dates : week-end du 1er et 2 août, samedi et dimanche de 9h30 à 18h00 Inscription : info@nicefuture.ch ou +41 21 647 25 29 (nombre de places limitées à 12 pers.) Prix : 350 CHF (hors repas et hébergement) Repas de midi : prendre son pique-nique, une base céréale/salade sera offerte. Hébergement possible sur place (20.-/nuit – hébergement très sommaire) Possibilité d’hébergement à proximité à tarif abordable. Pour mieux connaître Olga, découvrez son témoignage en vidéo :

Pour avoir un aperçu de sa pratique tchouktche :