Le 22 février dernier, une partie de l’équipe de NiceFuture s’est rendue à Berne pour assister à une journée de rencontre autour de la transition. Organisé par Pain pour le Prochain et Action de Carême, cet événement avait pour titre: Une journée sous le signe de la transition. Derrière cette appellation engageante se cachait un programme riche et de nombreux orateurs de qualité. Retour sur les points forts de cette journée.

Le mot de bienvenue était adressé au public par Bernard Dupasquier (Pain pour le prochain) et Bernd Nilles (Action de Carême). Ce dernier a ouvert la journée en partageant avec le public sa joie de voir rassemblées pour cette journée la Suisse romande et la Suisse alémanique, signe que le changement ne pourra qu’émerger dans la coopération. Il a également soulevé le fait que des enjeux environnementaux comme le changement climatique ne sont en réalité que les symptômes d’une crise plus profonde, qui nous appelle à redéfinir complètement le paradigme dans lequel nous vivons. Bernard Dupasquier a quant à lui rappelé que les alternatives concrètes existent déjà, et s’est interrogé sur le sens et la finalité du progrès et du développement. Le ton était donné.

Les allocutions thématiques ont ensuite démarré avec l’auteur Satish Kumar, grande figure de l’activisme écologique. Il a rappelé l’importance de mener une transition aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, car à ses yeux, la grande transformation commence en soi-même. Son énergie communicative a captivé le public, et il n’a pas hésité à conseiller à toutes les personnes présentes de réduire leur temps de travail de moitié, et de commencer à faire ce à quoi ils aspirent vraiment! «L’imagination nous est donnée à tous, gratuitement» a-t-il rappelé.

Seconde intervenante, Cécile Renouard a évoqué « Laudato Si », l’encyclique du pape François et a rappelé quelques fondamentaux, notamment l’importance de créer et de répartir la richesse de façon plus équitable. Elle a également enjoint le public à prendre conscience de sa responsabilité par rapport à ce qui se déroule plus loin dans l’espace et le temps, en évoquant notamment la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh. Enfin, elle a souligné l’importance de placer le débat démocratique avant le fonctionnement des marchés.

Le troisième intervenant, Olivier de Schutter, a présenté les différents scénarios qui s’offraient à l’humanité face à la crise écologique. À ses yeux, ni la fuite technologique, ni le salut par l’État, ni le capitalisme vert ne représentent des solutions à long terme. La solution réside selon lui dans les initiatives citoyennes locales, dont il est ravi de voir l’émergence un peu partout.

Un débat participatif a ensuite réuni ces trois intervenants. Sous la modération efficace de Judith Wipfler, le public a pu poser ses questions aux conférenciers. De nombreux aspects pertinents ont été relevés : l’importance pour les politiques d’adopter un discours apaisé et bienveillant, le risque de récupération de certaines pratiques par les grandes entreprises, ou encore le rôle crucial joué par l’éducation dans le processus de transition. Satish Kumar a d’ailleurs rappelé avec humour que tous les problèmes de la société ont été créés par des personnes bénéficiant d’un très haut niveau d’éducation.

Après la pause de midi, les participants étaient répartis dans différents ateliers. Au cours de l’atelier traitant sur les initiatives citoyennes locales, Jean-Claude Mensch, maire d’Ungersheim (village en transition), a partagé avec le public le parcours de ce village hors du commun. Démarches participative, monnaie locale, cantines collectives 100% biologiques et autonomie énergétique ne sont que quelques unes des nombreuses actions mises en œuvre dans le village d’Ungersheim. Pour la petite histoire, à Ungersheim, les employés communaux portent des vêtements de travail en coton biologique et équitable, et les enfants se rendent à l’école en calèche !

D’autre ateliers ont également permis de mettre en pratiques les conseils de Satish Kumar sur la transition intérieure, et ont proposé à leurs participants quelques exercices simples pour incarner ce changement dans son quotidien.

Enfin, la journée s’est terminée par une table ronde regroupant six intervenants ayant participé à la journée. Cette discussion a été l’occasion de revenir sur les sujets abordés dans les différents ateliers, et de terminer sur une note positive et pleine d’espoir : les différents intervenants ont évoqué l’importance de travailler ensemble, de dépasser nos différences, de créer des liens et d’adopter des valeurs de simplicité et de modération. Sofia de Meyer, entrepreneuse exemplaire, a bien résumé ceci en expliquant que ce qui la guidait chaque jour était l’espoir de voir un jour l’amour du pouvoir se transformer en pouvoir de l’amour.

En guise de conclusion, Bernard Dupasquier et Bernd Nilles ont remercié tous les participants, et ont relevé la belle énergie ressentie tout au long de la journée, avant de souligner une fois encore l’importance du collectif dans la transition.

Un grand merci à Pain pour le Prochain et à Action de Carême pour l’organisation de cette rencontre!

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)

Crédit photos: Patrik Kummer, Pain pour le prochain et Action de carême