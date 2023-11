Venue exceptionnelle d’Appolinaire Oussou Lio en Suisse

Novembre 2023 marque un moment important pour l’Association NiceFuture. Nous aurons l’honneur d’accueillir en Suisse Appolinaire Oussou Lio, Prince du peuple Tolinou au Bénin. Un projet extraordinaire avec les enfants que nous avons à plusieurs reprises tenté de réaliser au cours de ces 20 dernières années prendra vie avec sa venue: relier les enfants de la planète autour des savoirs ancestraux et de la nature pour leur permettre, ensemble, de prendre soin des forêts et des arbres! Un projet fantastique, pour rassembler les futurs générations de différentes régions de la Terre, comme une seule famille planétaire autour de la connaissance et de la survie de la nature. Les jeunes enfants de la ville de Nyon, en Suisse, vont débuter une correspondance passionnante avec les enfants Tolinou du peuple d’Appolinaire, autour du thème des arbres et des forêts. Apprendre comment en prendre soin ensemble, échanger les chants des différentes traditions qui accompagnent la plantation d’un arbre, comprendre comment se soigner avec ces grands maîtres sont des échanges, que, nous l’espérons, se développeront dans un élan commun entre les peuples. Nous en profitons pour remercier les écoles de Nyon de leur confiance. À cette occasion, Appolinaire viendra dans les écoles pour partager ses connaissances des forêts et planter des arbres avec eux. Ce projet nous met en joie dans ces temps de tensions entre les peuples !

Appolinaire est l’un des gardiens de Mère Nature en Afrique. Il replante des forêts sacrées au Bénin, en transmettant des connaissances essentielles sur la nature aux jeunes générations, mais aussi plus largement en Afrique et à travers le monde. Mais ce n’est pas tout, Appolinaire est également un extraordinaire porteur des sagesses ancestrales qu’il partage généreusement. Sa présence, empreinte de simplicité et de joie, nous touche en plein cœur. Membre de l’Alliance mondiale des Gardiens de Mère Nature et initié aux savoirs ancestraux, il harmonise naturellement les dimensions spirituelles, naturelles et humaines.

Exploration des Anciens Savoirs de la Terre : Une Journée de Partage et de Sagesse

Samedi 4 novembre – journée – Sarreyer (Val de Bagnes VS)

Et ce mois de novembre sera aussi une opportunité unique de rencontrer Appolinaire lors de divers événements que nous proposons en partenariat avec Terres de Sagesses. Nous irons explorer les connaissances ancestrales des plantes et des arbres avec Isabelle Gabioud, en découvrant son temple dédié à ce merveilleux monde végétal à Sarreyer, avant d’aller déguster une raclette dans la distillerie d’un véritable alchimiste.

pour en savoir plus

Les forêts : joyaux de la nature, gardiennes de la vie, témoins d’une relation sacrée

Dimanche 5 novembre – soirée – La Chaux-sur-Cossonay VD

Vous pourrez échanger avec lui à la Grange de Nane à la Chaux et découvrir son savoir extraordinaire autour des forêts sacrées, mais aussi de l’eau. Saviez-vous qu’au Bénin, les sources sont guérisseuses et apportent des miracles (pour la médecine moderne) ?

pour en savoir plus

A la rencontre de la création et l’art guérisseur

Dimanche 5 novembre – journée – Perroy

Vous êtes aussi invités à participer à une journée-atelier avec Monica Zeitline, artistes et medium et Appolinaire autour du thème de l’art sacré. En effet, pour les peuples premiers, la fonction de la création est de guérir et transcender les mondes. Depuis notre logique, c’est parfois surprenant pour nous, mais pourtant cette conscience devient une évidence pour de plus en plus d’artistes ici. C’est le cas pour Monica qui propose une œuvre vibrante qui ouvre naturellement les perceptions.

pour en savoir plus

Une après-midi dédiée à la joie d’être vivant et de partager ensemble !

Samedi 11 novembre – après-midi – Ballens VD

Nous célébrerons encore ensemble au son des tambours et des chants autour d’un feu, Une journée consacrée à la joie de partager et de participer ensemble à un mont privilégié. Prenez vos instruments de musiques.

pour en savoir plus

Découvrir les Sagesses Spirituelles du Bénin: Une Journée d’Exploration et d’Apprentissage

Dimanche 12 novembre – après-midi – Morges

Nous partirons encore pour une journée à la découverte de la sagesse ancestrale du Vaudou. Une journée toute spéicale organisée en partenariat avec Declic & Cie. Une approche aussi complétement nouvelle de la spiritualité de l’Afrique, qui nous permets de guérir ces peurs et projections qui ont tant été communiquée en Europe.

pour en savoir plus

Une conférence avec le grand Conseil de l’Aigle et du Condor

Lundi 13 novembre – soirée – Morges

Cette rencontre fascinante mettra aussi en lumière le voyage et les rencontres de cette année en Inde avec le Daïla Lama, ainsi que les sagesses des peuples Toltèques du Mexique, Maya du Guatemala, Wanka du Pérou et Vaudou du Bénin.

pour en savoir plus

A la rencontre des Gardiens de Mère Nature

Mercredi 15 novembre – soirée – Nyon

Et finalement, nous vous invitons à découvrir l’Alliance des Gardiens de Mère Nature, une alliance de 200 leaders de différents peuples premiers à travers le monde. Ils proposent une autre vision pour construire un futur pour l’humanité et c’est une voie si différente de celles que nous entendons dans nos médias, porteuse de tant d’espoir, de respect et de relation retrouvée entre les hommes de tous les continents et la planète pour le futur.Dans le cadre de cette alliance, l’association NiceFuture a invité Gert Peter Bruch pour être au côtés de Appolinaire Oussou Lio. Gert Peter Bruch est fondateur de Planète Amazone à Paris et membre fondateur de l’Alliance. Il est aussi auteur de deux films essentiels pour saisir les grands enjeux et les forces planétaires qui se jouent aujourd’hui autour de notre Mère Terre et du rôle essentiel qui engagent les peuples premiers pour donner un avenir à l’humanité. Un extrait de son dernier film sera présenté.

pour en savoir plus

Durant cet événement, ces deux représentants du comité présenteront le projet de l’Alliance des Gardiens de Mère Nature, qui vise à protéger notre Mère Nature et à promouvoir la connexion entre les dimensions spirituelles, naturelles et humaines, une approche unifiée pour prendre soin et pacifier notre lien avec le Vivant. Du côté de l’association, cette alliance autour de sagesses ancestrales reliées à la Terre est la voie la plus pertinente à soutenir pour l’avenir et offrir aux jeunes générations une vision porteuse d’espoir et incarnée dans le réel. Très naturellement et dans la poursuite de ses activités, l’association NiceFuture va officiellement devenir membre de l’Alliance afin de donner une représentation forte à ce mouvement des gardiens de la Terre ici en Suisse.

Cette alliance fait d’autant plus sens que nous sommes en train de préparer un très grand et bel événement autour de l’art et de la création pour le mois de juin prochain. Une rencontre entre les mondes, pour tisser la beauté entre la Terre et le Ciel.

Dans la joie et l’amour, En nous réjouissant de vous revoir dans ces rencontres ouvertes à tous, qui célèbrent le partage des sagesses ancestrales et les liens du cœur.