Adoptez la «zéro déchet» attitude: conseils pour une poubelle plus légère

Chaque année en Suisse, 730 kilos de déchets par habitant sont produits. Une quantité astronomique, dont près de la moitié n’est pas valorisable, et donc pas recyclée![1] Dans de nombreux pays, ce chiffre alarmant pousse des citoyens à s’engager dans la lutte contre la surproduction de déchets. À l’origine de ces mouvements, une femme: Béa Johnson. Cette française installée aux Etats-Unis qui fait depuis 2006 le pari du «Zero waste» au quotidien est aujourd’hui devenue l’ambassadrice de ce mode de vie aux quatre coins du globe. Ses principes sont simples et se résument grâce aux 5R, à appliquer impérativement dans cet ordre:

Refuser ce qui ne nous est pas utile Réduire ce que nous ne pouvons pas refuser Réutiliser ce que nous ne pouvons ni réduire, ni refuser Recycler ce que nous ne pouvons ni réutiliser, ni réduire, ni refuser Composter («rot» en anglais) le reste

La démarche va donc bien au-delà du recyclage. Elle prône en effet une action en amont visant à tout mettre en œuvre pour éviter la production de déchets et à recycler seulement en dernier recours. Il s’agit donc d’une démarche qui, outre l’aspect strictement technique, nous invite à nous questionner sur notre manière de consommer au quotidien afin d’éviter avant tout de s’encombrer de choses dont nous n’avons pas réellement besoin.

Au cœur de cet engouement international, la Suisse n’est pas en reste, puisque la jeune association Zero Waste Switzerland, fondée sous l’impulsion de deux romandes existe maintenant depuis près d’une année. À but non lucratif, elle se donne pour mission de sensibiliser la population helvétique à la question des déchets. Ses ambassadeurs promeuvent le mode de vie zéro déchet à travers tout le pays. Pour la suite, le mouvement souhaiterait étendre ses activités en proposant des ateliers pratiques et en mettant sur pied des partenariats avec les commerces.

Mais concrètement, comment appliquer ces principes au quotidien? Il est certes très compliqué d’adopter du jour au lendemain un mode de vie totalement exempt de déchet, mais voici quelques astuces simples à mettre en œuvre au quotidien. Essayez-les, et vous constaterez tout de suite la différence dans vos poubelles tout comme dans votre porte-monnaie!

Alimentation

Pour les courses, préférez des sacs en tissu ou en toile lavables et réutilisables aux sacs en plastique

Évitez les bouteilles d’eau et remplacez-les par une gourde que vous remplissez d’eau du robinet

Au supermarché, préférez les emballages simples et évitez les produits suremballés (portions individuelles par exemple)

En cuisine, privilégiez le «fait maison»

Effectuez vos achats dans des boutiques en vrac (quelques adresses ci-dessous)

Maison

Collez un autocollant «pas de pub» sur votre boîte aux lettres

Un objet abîmé (vêtement, appareils électroniques, vélo) peut souvent être réparé. Si vous manquez de connaissances en bricolage, la Fédération romande des consommateurs organise des Repair Cafés un peu partout en Suisse romande

Dans la salle de bain, optez pour des cosmétiques solides (déodorant, savon, shampoing, dentifrice) et des lingettes démaquillantes lavables et réutilisables

Enfin, pour les plus motivés, il est très simple de fabriquer soi-même certains produits cosmétiques et ménagers. De nombreuses recettes sont proposées sur internet (exemples ci-dessous)

Quelques bonnes adresses

La Brouette (dès octobre), Lausanne

Chez Mamie, Sion

La Portion Magique, Bienne

Nature en vrac, Genève

Cocooning, Lausanne

Lush

Quelques liens utiles

[1] Source : http://www.zerowasteswitzerland.ch/

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)