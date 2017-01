Conseils de lecture pour un hiver éclairé au coin du feu

Découvrez nos conseils de lecture pour la fin de l’année 2016!

En ce mois de novembre, nous entrons peu à peu dans la saison d’hiver, une saison propice à se blottir au coin du feu emmitouflé dans une couverture, avec un thé et un livre. En outre, les fêtes de fin d’année approchent avec leur lot de décorations, repas gargantuesques et cadeaux à profusion. Offrir un cadeau à ses proches relève parfois de la mission impossible, en particulier dans une société où la surconsommation est poussée à l’extrême durant la période des fêtes. Afin de lutter contre cette frénésie acheteuse, pourquoi ne pas offrir un livre à ceux que vous aimez ?

Pour toutes ces raisons, NiceFuture se propose aujourd’hui de vous recommander quelques lectures inspirantes et passionnantes, issues de la plume d’auteurs engagés dans la transition écologique. Sérieux ou plus légers, les ouvrages que nous vous proposons représentent des clés intéressantes pour mieux saisir les enjeux de la transition ou pour changer vous-mêmes vos habitudes quotidiennes de consommation. De l’ouvrage académique au livre pratique, il y en a pour tous les goûts !

Nous vous souhaitons une bonne lecture, et n’hésitez pas à nous suggérer également vos livres préférés !

Académique

Valérie Cabanes (2016). Un nouveau droit pour la Terre : pour en finir avec l’écocide. Seuil

Juriste en droit international, Valérie Cabanes se bat depuis des années pour la reconnaissance du crime d’écocide. Avec cet ouvrage, elle délivre un message fort : au même titre que le génocide, le fait de détruire la « maison Terre » constitue un crime grave et ceux qui le commettent doivent en assumer les responsabilités. Elle pose ainsi les premières pierres d’un combat qui s’annonce long et semé d’embûches : celui de reconnaître l’importance de préserver les conditions de vie sur Terre.

Société et sagesse

Frederika Van Ingen (2016). Sagesses d’ailleurs pour vivre aujourd’hui. Les Arènes

La journaliste Frederika Van Ingen propose avec cet ouvrage le récit du destin d’onze femmes et hommes ayant partagé pour un temps la vie des « peuples racine », ces peuples longtemps peu considérés par l’Occident. Aujourd’hui, il nous faut prendre conscience que ces peuples ont tout à nous apprendre. En effet, avec leurs sagesses millénaires, ils peuvent nous réapprendre à vivre ensemble et en harmonie avec la nature et à redécouvrir l’importance de l’imaginaire. Un livre riche en enseignements, à garder avec soi pour ne jamais oublier l’essentiel.

Autobiographie

Almir Narayamoga Surui et Corine Sombrun (2015). Sauver la planète ; le message d’un chef indien d’Amazonie. Albin Michel

Ce livre touchant retrace l’histoire du peuple Surui et le parcours de son chef, Almir Narayamoga Surui, qui mène un combat acharné pour la préservation de la forêt amazonienne. En effet, pour la tribu indigène Surui, en contact avec la civilisation depuis seulement 45 ans, la forêt représente davantage qu’un écosystème : elle est la condition de leur existence. Le peuple Surui manifeste donc un profond respect pour la forêt, comme en témoigne cette citation : « Tu vois cette liane gapixàg napoah ? Elle te sera utile si tu te blesses dans la forêt. La sève de son écorce arrête le saignement. Et voici la liane d’eau dont tu pourras boire le suc. Mais ne la coupe que si tu as soif. La forêt est un être vivant, elle ne te respectera que si tu la respectes. Sans quoi les esprits de la forêt se retourneront contre toi » (p.56)

Conseils pratiques

Béa Johnson (2013). Zéro déchet. Les Arènes

Béa Johnson, une française installée aux Etats-Unis, est l’instigatrice du mouvement zero waste. Dans cet ouvrage, elle dispense aux lecteurs ses conseils pour une maison « zéro déchet ». De la cuisine à la salle de bains, en passant par le bureau et la boîte aux lettres, elle propose des astuces simples afin de réduire la quantité de déchets produites par le ménage, au travers des cinq principes du mouvement « zéro déchet » : refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter (dans cet ordre uniquement). N’attendez plus pour vous le procurer et devenez vous aussi un as du « zéro déchet » (à lire également notre article sur le sujet)!

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)