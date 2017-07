Faire ses courses au marché : écologique, économique et convivial !

Profitez de l’été pour aller découvrir le marché de votre ville et y faire vos emplettes hebdomadaires !

Avec les beaux jours et l’été qui s’installent, nous n’avons plus qu’une seule envie : nous prélasser au soleil, partir en vacances et surtout, profiter de la belle saison. Dans cette optique, manger de bonnes choses fait partie des ingrédients d’un été sous le signe du bonheur. Et l’été apporte justement son lot de délicieux produits de saison. Alors, pour se procurer ces aliments, quoi de mieux que de se rendre au marché hebdomadaire de votre villes ?

En effet faire ses courses au marché comporte de nombreux avantages, en particulier sur le plan écologique :

Cela permet de consommer en tout temps des produits de saison, et de prendre conscience de ce que la nature nous offre à chaque moment de l’année.

Se rendre au marché nous incite à découvrir et à goûter des aliments inconnus, ou des variétés de fruits ou de légumes dont on ne soupçonnait même pas l’existence.

Votre porte-monnaie vous remerciera, car faire ses achats au marché permet d’économiser de l’argent !

Chaque fois que vous vous y rendez, vous contribuez à dynamiser l’économie locale et à soutenir des producteurs de votre région.

Au marché, vous pouvez développer un contact privilégié et direct avec les producteurs, qui se feront un plaisir de vous renseigner ou de vous faire goûter leurs produits.

Une visite hebdomadaire au marché vous permet également de vous fournir en produits de qualité.

Les légumes qui y sont proposés ne sont pas soumis au calibrage imposé par la grande distribution, ce qui réduit considérablement le gaspillage alimentaire.

Et bien évidemment, effectuer ses achats au marché constitue un geste pour la planète. En termes écologiques, il n’y a que des avantages : moins d’emballages, une consommation locale et de proximité, un grand choix de produits bio, etc.

Apparus au Moyen-Âge, les marchés hebdomadaires rencontrent un succès croissant. Dans presque toutes les villes de Suisse, il est aujourd’hui possible de s’y rendre une, voire deux fois par semaine. La plupart du temps, ils se situent dans des lieux stratégiques et centraux de la ville. Certains quartiers organisent même leur propre marché. On y trouve de plus en plus de produits, des fruits et légumes aux épices, en passant par la viande, le pain et le fromage.

Chez NiceFuture, nous apprécions tout particulièrement le marché de la ville de Lausanne qui prend ses quartiers dans les rues de la vieille ville tous les mercredis et samedis. Vous y croiserez peut-être certains commerces de notre Guide de la consommation éthique, et sur certains stands, vous pourrez même y dépenser vos lémans, la monnaie locale de l’arc lémanique.

Avec tous ces conseils et une fois repéré le marché le plus proche de chez vous, à vous de jouer ! Munissez-vous d’un grand cabas et c’est parti pour une visite riche en rencontres et en découvertes ! Bon appétit !

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)