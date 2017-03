Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus durable

Contrairement à ce que l’on peut parfois entendre, il est facile de rester tendance tout en respectant la planète et les êtres humains. La preuve ci-dessous, avec tous nos conseils pour vous habiller de façon éthique et écologique!

La fabrication de nos habits représente aujourd’hui une gigantesque industrie qui produit chaque année près de 80 milliards de vêtements neufs ! La cause de ce chiffre effarant est simple : nous consommons toujours davantage mais gardons nos vêtements de moins en moins longtemps. Mauvaise qualité, mode qui va et qui vient, achats impulsifs, sont autant de raisons qui nous poussent à acheter toujours plus et à nous en débarrasser presque aussitôt. Cette tendance a aujourd’hui atteint des sommets, puisqu’en moyenne, nous portons nos vêtements moins de cinq fois !

Outre cette évolution vers une mode éphémère et « jetable », la production des vêtements que nous portons tous les jours est loin d’être irréprochable. En effet, l’industrie de la mode, de par son fonctionnement, engendre de nombreux coûts humains, sociaux et environnementaux : salaires misérables, déplorables conditions de travail dans les usines, travail des enfants, pollution de l’eau, utilisation massive de pesticides et de combustibles fossiles, etc.

En tant que consommateurs, nous endossons à travers nos actes d’achat une part de responsabilité dans cette triste situation. Mais comment agir ? Nous vous proposons ici une série d’astuces simples et à portée de tous, qui vous permettront de vous habiller en toute bonne conscience.

Faire durer ses vêtements

Bichonnez vos vêtements afin qu’ils ne s’usent pas trop vite : lavez-les à basse température et ne les mettez pas au séchoir.

Avant de jeter un vêtement, soyez créatifs ! Peut-être est-il possible de le réparer, dans ce cas c’est l’occasion de vous mettre à la couture ! S’il n’est pas réparable, réfléchissez à une façon de lui donner une seconde vie ; avec un peu d’imagination, vous deviendrez bientôt un as de l’upcycling !

Acheter avec modération

Optez pour des vêtements de bonne qualité et au style intemporel. Ainsi, ils risqueront moins de se démoder!

Ne cédez pas aux tendances du moment en effectuant des achats impulsifs de vêtements que vous ne porterez pas ou très peu. Avant de faire un achat, prenez un instant pour réfléchir et demandez-vous s’il vous plaît vraiment et si vous en avez vraiment besoin.

Acheter avec conscience

Privilégiez les boutiques et marques de vêtements durables (conçus avec des matières écologiques telles que le lin, le chanvre ou encore le coton bio) et équitables (produits dans des conditions décentes pour les employés).

Foncez sur la seconde main ! Vides-dressing, magasins, marchés aux puces, les solutions ne manquent pas pour se refaire une garde-robe à petit prix et avec l’esprit léger. Afin de diversifier vos tenues, pensez également à prêter ou à emprunter des vêtements à vos ami(e)s, cousin(e)s, voisin(e)s, etc. !

Retrouvez cet article dans son intégralité, ainsi que de nombreux autres articles conseils et bonnes adresses dans le Guide de la consommation éthique 2017. Disponible dans les kiosques Naville, chez Payot et Nature et Découvertes, ainsi que sur notre BoutikEtik

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)