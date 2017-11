Nos conseils de lecture pour l’automne

Les feuilles tombent, les jours raccourcissent, la fraîcheur s’installe ; aucun doute, l’automne est là! Il sera bientôt temps de se pelotonner au coin du feu avec un bon livre et un chocolat chaud. Afin de vous aider à profiter de la saison automnale, NiceFuture vous a concocté une petite liste d’ouvrages à garder sous la main, pour des lectures inspirantes et porteuses de sens! Bonne lecture!

Isabelle Delannoy (2017). L’économie symbiotique – Régénérer la planète, l’économie, la société. Actes Sud

Cyril Dion, réalisateur du film « Demain » le dit : ce livre métamorphose complètement notre façon de voir le monde ! Personnalité éminente de la transition écologique, Isabelle Delannoy présente avec cet ouvrage une nouvelle forme d’économie qui a pour caractéristique de régénérer le vivant au lieu de le détruire. Ce livre contribue ainsi à repenser notre modèle pour le mettre au service de la planète.

Valérie Cabanes (2017). Homo Natura – en harmonie avec le vivant. Buchet-Chastel

Cet ouvrage s’interroge sur les relations que l’espèce humaine entretient avec le monde vivant qui l’entoure, ce monde qu’elle a asservi depuis plusieurs siècles. À l’image de certains peuples premiers, nous devons aujourd’hui retrouver le chemin d’une cohabitation harmonieuse avec le vivant. Ce nouvel état de fait implique d’une part de repenser notre modèle économique et politique, mais également de reconnaître des droits à la nature.

Denise Kikou Gilliand (2017). L’au-delà sans peur. Favre

Au carrefour de la spiritualité et de la psychologie, ce livre nous invite à démystifier une à une nos peurs de l’au-delà pour aborder en confiance notre propre mort et celle de nos proches, la communication avec les défunts et les guides spirituels ainsi que toutes manifestations de ceux qui peuplent l’invisible. Enquête, témoignages et conseils pratiques résultent d’années de recherches et de vécus personnels.

Rédaction par Cécile Amoos (NiceFuture)