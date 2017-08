Un mariage vert pour voir la vie en rose!

Vous êtes sensibles à l’écologie? Alors que diriez-vous d’un mariage vert sous toutes les coutures? Voici un petit guide en dix étapes pour la planification du plus beau jour de votre vie de façon 100% environnementaliste! Si, si, c’est possible…

Aujourd’hui, on est tous soucieux d’être un consommateur écoresponsable. Face à l’urgence de préserver l’environnement et notre planète, nombreuses sont les personnes qui organisent leur quotidien en tenant compte de ces considérations: alimentation de proximité ou bio, décoration issue du commerce équitable, habitat écologique.

Le mariage, événement majeur par excellence, n’échappe pas à cette tendance, et c’est tant mieux! Du lieu de fête au voyage de noces, en passant par les tenues et les invitations, voici nos 10 suggestions pour un mariage vert!

1. L’échange des consentements

Certains cantons autorisent le mariage civil dans d’autres lieux que la mairie ou l’hôtel de ville. L’Etat de Vaud liste ces adresses sur son site Internet et le canton de Berne autorise depuis plusieurs années déjà le mariage en plein air. Dans ces cas-là, l’officier de l’Etat civil se déplace, y compris le samedi. Prenez toutefois garde à réserver longtemps à l’avance!

Pour le mariage religieux, choisissez une belle église chargée d’histoire dans un écrin de verdure ou optez pour une messe en plein air.

Nos adresses

Mariage civil:

– Château de Coppet

– Château de Lucens

– Bateau «Le Montreux»

– Château de Maison Blanche à Yvorne

– Hôtel-restaurant du parc des Eaux-Vives

– Palais Eynard, Hôtel municipal

– Château de Corcelles-Cormondrèche

– Château de Boudry

– Château de Vaumarcus

– La Rouveraie

– Abbaye de Bevaix

– Musée de la Sagne (La Chambre à coucher)

– Palais du Peyrou (salle de l’Académie, apéritif possible sur place).

– Château de Valangin

Mariage religieux:

– Eglise catholique de Saint-Cergues, magnifique sous la neige

– Eglise catholique de Blonay, jouxtant un grand parc

– Eglise catholique de Saint-Sulpice, en bois, au bord d’un champ

– Chapelle catholique de Jongny, en pierre, dans une forêt

– Temple cathédrale de Lausanne, édifice gothique

– Temple de Romainmôtier, édifice roman

– Abbatiale de Payerne, haut lieu de l’art roman

– Temple de Bursins, ancien prieuré d’un site clunisien

2. Le cortège

– Déplacez-vous de préférence à pied de l’église au cocktail.

– Si la distance est trop longue, choisissez une calèche, très romantique, ou un tandem (le jeune marié pédale tandis que la nouvelle épouse est assise derrière lui, en amazone) ou encore un cheval, à condition bien sûr de savoir monter!

Nos adresses

– www.locationdecaleches.ch

– www.manege-chateau-doex.ch

3. Des lieux féériques

– Considérez un endroit ou une organisation à but non lucratif s’intéressant ou se consacrant à des causes vertes comme les parcs naturels ou les musées par exemple.

– Privilégiez un lieu à la campagne, dans la nature, qui ne dénote pas avec l’ensemble de l’organisation de votre mariage vert. Il existe beaucoup d’endroits authentiques et chargés d’histoire en Suisse.

– Dans la mesure du possible, optez pour un lieu proche du domicile de la majorité de vos invités. Ceci aidera à réduire les coûts environnementaux liés aux déplacements.

– Aidez vos invités à organiser du covoiturage.

Nos adresses

– www.siamparc.ch

Un authentique cadre asiatique à Gland/VD! Un endroit idyllique, hors du commun, spécialement conçu afin de concrétiser de manière originale votre soirée de mariage… Une infrastructure parfaitement organisée pour recevoir de 40 à 200 personnes dans un site magnifique: jardins paradisiaques, salles originales équipées en sono et light show, cuisine exotique et traditionnelle, équipe de professionnels parfaitement rodée aux exigences de la fête…

– www.maisonduprieur.ch

La Maison du Prieur au Muids/VD est l’un de ces édifices monastiques légendaires, construits le long des grandes routes de l’Europe médiévale. Destiné à accueillir les hôtes de marque du père supérieur des moines, ce château – miraculeusement conservé pendant plus de sept siècles – est peut-être le dernier vestige de cette époque grandiose. Des salles de banquets immenses, ornées de peintures murales du haut Moyen Age, des poutres sculptées, des cheminées monumentales et des escaliers mystérieux menant à la bibliothèque…

– www.olympic.org

Situé à Lausanne sur les rives du lac Léman, dans un grand parc, le Musée olympique vous ouvre ses portes… Situés au second niveau du Musée, le restaurant et sa terrasse panoramique sont orientés face au lac et aux Alpes. Des apéritifs, cocktails, déjeuners et dîners peuvent être organisés sur demande. Ces manifestations sont proposées à l’intérieur même du restaurant, dans des salons ou des espaces prévus pour satisfaire au mieux votre confort et votre bien-être. Aussi, certaines zones d’exposition du musée peuvent être l’endroit idéal pour votre dîner de mariage, dans un cadre inoubliable!

4. Entre cocktail et festin

– Tâchez de faire la cérémonie et le cocktail dans un périmètre proche.

– Demandez s’il est possible d’adapter vos souhaits bio et locaux à la cuisine de l’auberge ou du restaurant que vous aurez choisi.

– Choisissez un traiteur ou restaurant bio.

– Optez pour des vins et champagnes bio.

Nos adresses

– www.boisgenoud.ch

Dominant le parc du Bois Genoud à Crissier/VD, le restaurant Le Castel met tout en œuvre pour créer l’harmonie de l’instant: les mets préparés à votre intention proviennent de la ferme bio dynamique voisine. D’autres fournisseurs sélectionnés disposent de produits cultivés dans le respect des principes bio dynamiques ou par d’autres méthodes excluant tout recours aux produits de synthèse. Pour accompagner vos mets, des vins bio vous seront proposés. Puis vous prendrez une tisane bio ou un café en toute bonne conscience: cultivés en biodynamie au Mexique, les grains proviennent d’une coopérative et sont issus du commerce équitable. Pour un repas de mariage, vous pourrez obtenir l’exclusivité du restaurant dès 70 invités, le prix varie en fonction du menu et commence à 45 francs! Vous saurez donc apprécier cet endroit bucolique, la table respectueuse de ses hôtes, un repas raffiné et bio, le tout pour un montant raisonnable, la philosophie du lieu étant de défendre une certaine qualité de vie accessible au plus grand nombre…

– www.aubier.ch

Partout, une intégration cohérente des aspects écologiques et culturels les plus variés avec les impératifs d’une économie durable. En bref, un mélange harmonieux de nature et de vie contemporaine, de calme et de dynamisme, de brut et de finesse, un bouquet qui pourrait bien vous plaire! A Montezillon/NE, vous trouverez un bon restaurant, avec une cuisine créative, basée sur une grande variété de produits biologiques élaborés sur place, provenant de la ferme biodynamique toute proche avec élevage, grandes cultures et fromagerie. Elu en 1994 premier Eco-hôtel de Suisse, l’hôtel possède un charme indéniable et dispose de 25 chambres harmonieuses et lumineuses, avec vue sur le lac et les Alpes. Une épicerie écologique unique au contenu varié et fascinant ainsi qu’une boutique sont à votre disposition.

– www.la-deviniere.ch

Exploité par Lucienne et Willy Cretegny, le Domaine de La Devinière et ses 13,5 ha se situent au cœur de l’AOC Satigny, à Genève. Tous ses vins sont issus de la culture biologique depuis 1995 et portent le label Bio Suisse.

– www.lacapitaine.ch

Sis à Begnins/VD, le Domaine La Capitaine est le premier à avoir obtenu la certification Bourgeon de Bio-Suisse dans le canton. C’était en 1994. Héritière d’un savoir-faire ancestral, transmis de génération en génération, la famille Reynald Parmelin propose une douzaine de vins différents bio.

– www.bio-suisse.ch

Sur ce site, vous découvrirez d’autres adresses de viticulteurs bio, dont les produits allient respect de la nature et plaisir du palais.

5. De la flore romantique

– Choisissez des fleurs bio fraîches, chez un fournisseur local.

– Préférez des roses Max Havelaar.

– Faites pousser vos propres fleurs.

– Privilégiez les fleurs séchées ou en tissu, ou décorez vos tables avec des fruits ou des feuillages.

Nos adresses

– www.maxhavelaar.ch

Au moins une rose sur trois vendues sur le marché suisse provient de pays du Sud. Grâce à Max Havelaar, les conditions de vie et de travail s’améliorent. Plus de 10’000 ouvrières et ouvriers floricoles, ainsi que leur famille, bénéficient déjà des avantages du commerce équitable.

– www.em-suisse-romande.ch

Si à l’occasion de votre mariage ou de manière plus générale, vous souhaitez cultiver vous-même vos fleurs à l’aide de micro-organismes efficaces (EM), vous trouverez sur ce site conseils et matériel.

– Fleurs en autocueillette

Sur ce site, découvrez les adresses de producteurs proches de chez vous qui vous proposent des fleurs à cueillir soi-même (et aussi des légumes, pour les gourmets!).

6. Les faire-part du bonheur

– Envoyez les invitations par email pour éviter l’utilisation du papier.

– Sinon, choisissez du papier recyclé, c’est-à-dire un produit non blanchi au chlore, avec au moins 30% de matière recyclée.

7. Une tenue de circonstance

– Optez pour une robe de mariée en fibre naturelle: soie, lin, coton bio, laine.

– Choisissez une tenue simple, dont vous pourrez remettre tout ou partie.

– Pourquoi ne pas adapter et transformer la robe de votre grand-mère ou grand-tante, ou même recourir à un modèle d’occasion que vous louerez ou achèterez, selon votre envie?-

– Pour le marié, préférez un complet en lin ou coton bio.

Nos adresses

– Atelier de couture Loup-Look, lucilla_croquelois@yahoo.fr

Grâce à une styliste lausannoise, il est possible de faire du bien à la planète sans se ruiner: une robe de mariée en fibre naturelle, sur mesure, accessoires compris, c’est facile, rapide, et dès 750 fr.! Comptez trois petits mois, dont deux de préparation et un de confection.

Rue de Bourg 8, Lausanne, 021 312 38 57

– Boutique David» Recherche

Rue de la Madeleine 5, Lausanne, 021 323 16 66

– www.semarier.ch

Sur ce site, vous trouverez la robe de vos rêves parmi une multitude d’adresses répertoriées en Suisse romande.

8. Des présents enchanteurs

– Faites une liste des cadeaux écologiques et éthiques que vous souhaitez.

– Suggérez à vos invités d’envoyer des dons à l’association humanitaire de leur choix.

– Ou proposez-leur de participer à la reforestation de l’Amazonie.

Nos adresses

– www.green-shop.ch

Cette boutique en ligne propose une multitude de produits bio, des soins pour le corps, mais aussi de l’aromathérapie.

– www.litencarton.ch

Dans ce magasin suisse et écologique, vous trouverez une multitude de propositions pour décorer votre intérieur avec du mobilier en carton.

9. Le voyage de noces

– Evitez la formule «all inclusive» qui ne génère pas de profit pour les restaurants et bars locaux, mais pour de grands complexes souvent contrôlés par des sociétés étrangères.

– Bien choisir son voyagiste selon sa participation à des actions de développement durable, comme Hotelplan (www.hotelplan.ch) qui a mis en place un label décerné aux logements respectueux de l’environnement ou Kuoni (www.kuoni.com) qui poursuit une stratégie visant à intégrer le principe de durabilité dans ses processus de travail.

– Adoptez l’écotourisme et orientez vos voyages vers des destinations qui préservent l’environnement et les populations locales.

– Choisissez un tourisme plus axé sur l’échange et les rencontres avec les populations locales, avec tous les niveaux de confort, des prix dans la moyenne de ceux des agences classiques, et dont une partie du profit finance des actions de développement.

– L’écovolontariat vous permet de pousser l’engagement plus loin en vous investissant dans des projets concrets.

– Et que diriez-vous d’un stage chez Dame Nature?

Nos adresses

– www.myswitzerland.com

La Suisse regorge d’activités liées à la nature et à la culture typiquement locales. Cette rubrique écotourisme présente en un coup d’œil une sélection de découvertes et propose des idées pour des vacances durables.

– www.projects-abroad.fr

Partir à la découverte du Cambodge, de la savane africaine ou des îles Galápagos, tout en participant activement à la préservation de ces endroits exceptionnels? C’est possible, grâce à cette agence créée en 1992.

– www.couplan.com

Découvrez le programme 2016 concocté par François Couplan pour (re)découvrir les plantes sauvages, que ce soit ici en Suisse ou ailleurs.

10. Bien-être et beauté

– Pour vous détendre quelques jours avant le jour «J», prévoyez massages et bains aux huiles essentielles et végétales, pour elle et lui.

– Offrez-vous une journée ou un week-end en amoureux dans un centre thermal et profitez des bienfaits de l’eau.

– Pour le maquillage du grand jour, choisissez des cosmétiques issus du commerce équitable.

Nos adresses

– www.thermalp.ch

Bienfaisantes, relaxantes, curatives, les eaux des Bains d’Ovronnaz vous offrent le meilleur de la montagne depuis 1990 grâce à la source d’eau chaude de la Salentze. La chaleur et les précieux éléments minéraux des Bains d’Ovronnaz procurent détente et bien-être au sein d’un cirque de montagnes impressionnant. Afin de compléter l’offre wellness, le Panoramic Alpine SPA propose plus de 1’000 m2 dédiés à la détente et au bien-être.

– www.thebodyshopinternational.com

Enseigne bien connue pour son action et ses prises de position contre les tests sur les animaux, soutenant le commerce équitable et la protection de la planète.

– www.boutiquebio.fr

Dans cette boutique-conseil en ligne, vous trouverez des cosmétiques qui respectent une éthique: celle du bio, du respect de l’environnement, du commerce équitable et humaniste et de l’artisanat… Cosmétiques naturels et bio, cosmétiques ethniques, huiles essentielles et végétales, maquillage naturel, fleurs de Bach, parfums naturels, et bien sûr conseils, astuces, et recettes beauté naturelles pour le bien-être de toute la famille.

Alors, c’est pour bientôt? En espérant que ce guide du mariage vert vous a donné envie de convoler et inspiré plein d’autres idées. Nos meilleurs vœux de bonheur!

Notre adresse

– www.wday.ch

Gianna n’est pas forcément spécialisée dans l’écologie, mais elle vous organise des mariages sur mesure et à thème. Vous avez peu de temps? Demandez-lui un green mariage, elle vous le concoctera.

Noëlle Corpataux, 10.02.2005

Mise à jour le 19.02.2016/SFK