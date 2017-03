NiceFuture, une grande place dans ma vie!

Regarder la solution et non le problème, c’est ce qui nous évite d’aller droit dans le mur. Cette façon évidente d’orienter son regard vers l’issue positive m’a paru longtemps cantonnée à la circulation routière ! Car lorsqu’il s’agissait de nos conditions de vie futures ou ce qui peut les menacer, j’avais l’impression que la tendance était à l’immobilisme ou au catastrophisme plutôt qu’à l’adoption d’un regard positif.

C’était sans compter la découverte d’une association encore toute jeune pousse : « NiceFuture ». Proposer des perspectives d’avenir plus douces pour l’humain et la planète, pour lesquelles on a envie d’oeuvrer dès aujourd’hui à travers des publications et des événements destinés au grand public ; c’est ce qui m’a plu dans l’association NiceFuture et m’a fait pousser la porte un soir de juin 2007 en pleine préparation de la 3e édition du Festival de la Terre.

Alors que j’étais juste venu aider, c’est NiceFuture qui m’a apporté beaucoup ! J’ai vécu des préparations d’événements organisées toujours plus collectivement. Le jour J, c’est une expérience intense qui nous attend sur le terrain ainsi que des rencontres avec des personnes exceptionnelles, et là je pense d’abord aux bénévoles qui viennent aider durant ces événements. Et à chaque édition une même évidence: côtoyer autant de personnes prêtes à s’engager bénévolement redonne foi en l’Humanité.

C’est d’ailleurs avec les bénévoles que j’ai commencé à percevoir la possibilité d’un changement de tendance. Initialement, les personnes proposant de donner un coup de main trouvaient le projet intéressant et étaient motivées par la cause. Au fil des années, j’ai rencontré aussi des personnes en transition de carrière, cherchant à être plus en adéquation avec leurs intérêts ou souhaitant étudier dans le domaine communément appelé développement durable. Puis, les personnes avec un bagage de plus en plus pointu dans ce domaine donnant de leur temps sont devenues nombreuses. Joignant la théorie à la pratique, ces connaisseurs contribuent de manière multiple dans des projets sociaux ou environnementaux ; rien que de savoir tout ce petit monde motivé et actif dans la société, m’envahit d’optimisme.

Ces derniers mois, j’ai l’impression que le phénomène s’est généralisé. Loin des milieux engagés, je croise des personnes, de réseaux et d’horizons très différents, s’atteler à créer d’autres perspectives. Ressentir ce dynamisme est entraînant pour aller soi-même plus loin dans sa démarche. Pour paraphraser François Vé, « Je ne sais plus si c’est toi ou si c’est moi », mais la tendance change.

Expérience faite, un week-end de bénévolat n’est jamais juste un week-end. Pour moi, ces deux jours avec NiceFuture ont pris de l’ampleur au point de devenir tout un univers. Afin de consacrer plus de temps en tant que bénévole à l’association, j’ai choisi de réduire mon taux d’activité à 80% ; car ma participation aux buts de l’association m’est essentielle.

Avec cette formule, rythmée par l’agenda de NiceFuture et mon agenda professionnel, j’arrive à m’impliquer dans des projets qui me tiennent à cœur. J’aime le chemin pris par l’association et ses nouveaux projets. Je les trouve passionnants et je suis heureuse d’y participer à ma mesure.

Laurette Fischer (Responsable des finances et des bénévoles)