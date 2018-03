« Au coeur des Temps » est le dernier projet en date de l’association NiceFuture. Il s’agit d’un événement unique qui aura lieu du 9 au 17 mai 2018 en Suisse romande. Son but ? Réunir durant une dizaine de jours tous ceux qui s’engagent pour la préservation du vivant: acteurs de la transition, agriculteurs, milieux forestiers, communauté scientifique, mais surtout une trentaine de représentants de différents peuples premiers de la planète.

En effet, dans le cadre des réflexions menées par l’association NiceFuture depuis 15 ans, nous avons pris conscience que ces peuples étaient les derniers gardiens d’une vie en harmonie avec le vivant. De ce fait, dans le contexte sociétal actuel de quête de la durabilité, il semble que nous ayons beaucoup à apprendre de ces peuples. Nous avons donc décidé d’organiser cette rencontre, afin de bâtir des ponts entre les cultures, et de fédérer autour d’un but commun tous ceux qui s’engagent pour la préservation du vivant.

En toile de fond et en guise de fil rouge, nous souhaitons traiter du questionnement suivant: «Comment construire ensemble – dans nos sociétés globalisées qui voient la Terre comme une ressource à valeur commerciale – une civilisation du vivant basée sur les droits de la nature, au même titre que nous l’avons fait pour les droits humains?». Dans ce cadre, juxtaposer les expériences respectives de chacun permettra de créer des solutions et d’élaborer un réseau pour soutenir les solutions et ainsi les proposer/diffuser au plus grand nombre notamment par la publication d’un livre et d’un film.

L’événement est pensé en quatre temps:

Une rencontre à Leysin réservée aux participants invités afin de vivre cette expérience d’échange collectif (du 9 au 12 mai). La participation à la Foire Agricole Suisse Bio de Moudon.Un moment d’échange entre les agriculteurs autochtones et l’écosystème agricole suisse concernés par une production plus respectueuse de la Terre (13 mai). Une conférence de presse ainsi qu’une cérémonie grand public afin de se relier aux dimensions scientifiques, médiatiques et institutionnelles dans l’optique de transmettre une vision commune (15 mai). Une journée consacrée aux milieux forestiers durant laquelle se rassembleront des représentants des peuples premiers, des scientifiques, des penseurs et des praticiens de la forêt suisse (17 mai).

