Université du Vivant: Stage Kerterre, été 2020

Le programme des cours d’été est en cours de réalisation, mais nous avons déjà la joie de vous annoncer que nous proposerons du 13 au 17 juillet 2020 un stage pour effectuer une kerterre.

Ce stage ne pouvant accueillir au maximum que 20 personnes, nous prenons déjà les inscriptions dès aujourd’hui. Si cela vous intéresse, contactez-nous au plus vite à info@nicefuture.com

Pour illustrer ce magnifique travail que propose l’association Kerterre, voici un film qu’il ne faut pas manquer! Un des chemin le plus intéressant pour construire le futur. L’équipe de NiceFuture a la joie de s’y exprimer, mais vous pourrez surtout y découvrir bien entendu Evelyne Adam, Ernst Zürcher, Luc Schuiten, Barbara Bonnefoy. Vous trouverez le site des Kerterres ici.

Cette vie en harmonie avec le vivant n’est pas un rêve idéal et utopique pour nous, d’un peuple lointain reclus au cœur d’une nature sauvage. C’est ici, en Europe, et c’est ce que nous voulons commencer à construire en Suisse également avec ceux qui le souhaitent et qui ont l’envie, l’énergie et le courage de passer des idées à l’action.

Merci au réalisateur Nikita Gouëzel pour la mise en image de ces belles solutions qui nourrissent l’espoir.

Vous trouverez le film en entier ici : Kerterre.

Merci à tous ceux qui s’engagent dans ce chemin ensemble et à ceux qui viendront!

L’Equipe de NiceFuture

Date: 13-17 juillet / Prix approximatif: 450 CHF /Lieu: Val de Bagnes (VS)/Inscription: info@nicefuture.ch ou +41 21 647 25 29 (nombre de places limitées à 20 pers.)