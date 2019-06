Le TAKINOA adopte une approche holistique de la nutrition avec ses mets vegans, végétariens ou flexivores riches en saveurs, et surtout sans additifs, colorants ni conservateurs. Les recettes à base de produits locaux et de saison sont préparées ou cuites à basse température dans l’Atelier de Gland. Les boutiques take-away entre Lausanne et Genève offrent une solution saine et savoureuse du petit déjeuner au repas du soir. Ce qui est sain pour le corps est bon pour l’esprit : Food for Joy !

Chemin du Vernay 72, 1196 Gland – 022 354 07 77

bonjour@takinoa.com – www.takinoa.com/nos-boutiques

Toutes les adresses GCE