Depuis sa création en 2014, la boutique spécialisée Babygreen a pour but de favoriser un mode de consommation basé sur la confiance, avec des produits sains, bio, écologiques, naturels, et surtout, non toxiques, pour les bébés et les enfants. Son assortiment est vaste : soins, change, vêtements, nourriture, jouets, mobilier. Pionnière en Suisse romande, l’éco-boutique et son webshop, s’efforce de rester la plus cohérente, afin de perdurer dans le respect de ses valeurs éthiques fondatrices.

Grand’Rue 76, 1373 Chavornay – 076 543 05 43

contact@babygreen.ch – www.babygreen.ch

