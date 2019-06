Fruits, légumes, viandes, fromages, boulangerie, épicerie, cosmétique, entretien, Tous les produits sont 100% Bio certifiés par les labels les plus reconnus au monde. Les produits régionaux et artisanaux de Suisse sont privilégiés et ceux qui n’existent pas en Suisse sont sélectionnés avec soin. La livraison s’effectue en 24 – 48h dans toute la Suisse Romande et tous les produits frais sont récupérés chaque matin chez les producteurs. Grâce à Bio Me Up, retrouvez le goût naturel des produits !

Route de Denges 28G, 1027 Lonay – 021 809 55 55

contact@biomeup.ch – www.biomeup.ch

Toutes les adresses GCE