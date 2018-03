Pour un support informatique de proximité performant pour les associations et les PME, qui met l’accent sur le long terme, sur le professionnalisme et l’éthique. Pour acheter un ordinateur plus écologique, ou mieux encore prolonger la durée de vie de ses équipements. Pour un hébergement web sur des serveurs recyclés et qui utilisent des sources d’énergie renouvelables.

e-Durable ce sont des experts techniques, des abonnements de support et des services qui intègrent le développement durable à chaque étape. C’est aussi la recherche constante et évolutive des meilleures solutions éthiques et écologiques dans le domaine des TIC.

Domaine des Pins C, 1196 Gland – 022 566 78 58

contactATe-durable.ch – www.e-durable.ch

