Fruits séchés exotiques – Savons – Cosmétiques. Bien-être et gourmandise deviennent des gestes de soutien aux projets du CEAS, ONG active dans le développement durable à Madagascar, au Sénégal et au Burkina. Les produits de la boutique en ligne sont le fruit de l’alliance entre les techniques innovantes du CEAS et le savoir-faire traditionnel africain. Les délicieux fruits séchés enchanteront votre palais ! Le beurre de karité présent dans les savons et les produits cosmétiques naturels apportera douceur et soin à votre peau.

CEAS – 032 725 08 36 – boutiqueATceas.ch

www.leshop-equitable.ch – www.ceas.ch

