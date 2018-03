Pain pour le prochain a créé un laboratoire de la transition intérieure. En partenariat avec le pôle suisse émergent du Transition Network international, il offre des espaces de rencontre et de formation pour transmettre des outils et développer les ressources des personnes désirant s’engager pour un monde plus juste, solidaire et porteur de sens. Au carrefour de l’écopsychologie et de l’écospiritualité, des chemins pratiques de reliance à la Terre et aux autres.

Avenue du Grammont 9, 1007 Lausanne – 021 614 77 17

transitionATbfa-ppp.ch – www.ppp.ch/transition – Facebook

