NiceLab 6 – L’éducation

Le sixième NiceLab s’est déroulé du 19 au 21 février 2017 à Préverenges et avait pour objectif de traiter d’un thème fondamental pour penser la société de demain: l’éducation.

Pour rappel, à travers le projet des NiceLabs, NiceFuture se questionne sur les fondamentaux d’un autre monde et la manière de le construire pour le futur (voir dossier de présentation). Nous voulons tenter de développer une vision collective à travers des groupes de travail réguliers durant l’année.

Au cours de cette sixième rencontre, de nombreux échanges passionnants ont eu lieu, de multiples visions du monde se sont confrontées sur le sujet de la transmission de la connaissance. Les participants ont tenté d’apporter leurs réponses à la question des valeurs, normes et outils à transmettre pour que le potentiel de chacun puisse s’exprimer, ainsi que des conditions favorables à l’apprentissage.

Ces deux journées de discussion ont pu mettre en lumière l’importance de l’éducation à des valeurs telles que le partage, la coopération, la bienveillance et la reconnaissance de la diversité de chacun. La désobéissance civique a également été mise en avant, en particulier dans le contexte actuel où le formatage à une pensée unique servant l’ordre établi est très présent. Apprendre à désobéir, tout un programme… Enfin, un certain décalage a été souligné entre les valeurs mises en évidence durant la rencontre et le fonctionnement actuel du système éducatif.

Une fois encore, ce furent deux journées passionnantes, qui nous ont permis d’avancer un peu plus dans cette quête d’une vision collective de la société de demain.

L’équipe de NiceFuture