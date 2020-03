Premier NiceLab 2020 – Les talents personnels

Ce NiceLab s’adresse à celles et ceux qui veulent instaurer un nouveau souffle dans leur vie personnelle et/ou professionnelle pour se réaliser pleinement et prendre conscience des obstacles, des freins et des croyances qui les empêchent de se réaliser pleinement et trouver des clés pour les contourner.

Vous pourrez ainsi découvrir, développer, identifier vos dons et vos talents grâce à la (re)découverte de vos propres valeurs. Vous serez plus à même d’en tirer les bénéfices et de pouvoir en faire profiter le monde qui vous entoure et peut-être les mettre ensemble au bénéfice de nouveaux projets créatifs pour la Terre.