NiceLab automne 2020 – Le Vivant

Ce NiceLab s’est déroulé lors de 4 séances et portait sur un thème duquel tout découle : le Vivant.

Ce sujet est survenu suite à des partages entre intervenants et participants à l’Université du Vivant, qui a eu lieu en août 2020 à Saint-Cergue. Ces échanges ont mis en lumière le besoin que l’on possède aujourd’hui de mieux comprendre le Vivant et ce qu’il signifie ainsi que la manière dont nous pouvons le faire vivre à l’intérieur de nous. Nous sommes de plus en plus nombreux de nos jours à être conscients que l’on vit dans une société axée plutôt sur la « finitude » que sur la régénération de la Vie. Souvent, c’est la peur de la maladie, de la fin d’une relation, d’un emploi, de la mort ou encore la crainte de ne pas être « assez » au yeux des autres, qui animent notre quotidien et notre vie, plutôt que la célébration de ce que nous avons et la confiance accordée à ce qui émane de notre coeur.

Ce groupe de travail a donc été lancé dans le cadre de ce NiceLab afin de mieux comprendre comment se vit cette notion de Vivant, en soi et comment il est possible de l’amplifier et de le partager, pour amener ce mouvement de société au plus grand nombre. Les NiceLabs questionnent en effet les fondamentaux d’un monde vécu et respecté dans son ensemble ainsi que la manière de le construire pour le future.

Le groupe était formé par une dizaine de personnes, qui ont déjà consacré une partie de leur vie à poser leur intention sur le Vivant et essaient de soutenir cette dynamique autant dans leurs activités que leurs Êtres, à travers diverses démarches intérieures.

Lors de quatre rencontres atour d’un travail qui s’adresse au mental, à l’émotionnel et au subtil, nous avons tenté de développer une vision collective sur le thème du Vivant et de faire émerger une intuition collective.

L’état d’esprit du NiceLab est à la bienveillance, au respect de chaque individu présent dans le groupe, conscient de l’égale importance que chacun possède en tant qu’être humain. Bien que nous vivions des réalités parfois différentes et réalisons des expériences diverses, chacun d’entre nous est une pièce d’un puzzle géant. Le respect et la compréhension de l’autre permet d’apprendre de chaque participant de manière naturelle et d’élargir sa compréhension de l’expérience humaine. Comprendre le fonctionnement des autres et de soi au sein d’un groupe permet également d’acquérir des outils à utiliser dans d’autres situations du quotidien.

Chaque NiceLab se déroule en deux étapes principales. Après un temps de parole pour s’exprimer sur son état du jour, la première partie consiste en l’expression spontanée de chaque participant à propos du thème à aborder. Les différentes perceptions sont ensuite regroupées en familles, afin d’établir une réalité commune. Lors de la deuxième partie de chaque NiceLab, chacun prend la parole pour parler de son ressenti de la journée. L’intervention ne doit pas être préparée à l’avance afin de formuler librement ce qui émerge sur le moment. S’exprimant à tour de rôle, la réalité des autres est également inclue.

Au fil des discussions profondes, nous sommes arrivés à la compréhension que le Vivant se présente telle une force centripète et centrifuge.

Le chemin vers l’intérieur se fait en se libérant des jugements, des attentes, des constructions, de la notion de propriété et d’identification, de celle de séparation, du corps et du mental, tout en se permettant de lâcher la peur qui crispe le souffle de l’Être.

Arrivé au coeur, le Vivant, qui devient essence, est, stable. C’est dans cette stabilité que l’on retrouve le lien avec le Sacré, la conscience du Tout, de l’Unité, de l’infini et de l’éternel, la compréhension de l’Invisible, la confiance en la Vie, l’état de grâce, le point zéro d’où tout peut émerger. C’est alors, dans cet espace juste après la mort et juste avant la vie, que peut s’effectuer le mouvement vers l’extérieur.

Manifestation de l’invisible, imprévisibilité émergeant du mystère, c’est en acceptant le processus et en étant à l’écoute subtile de l’appel profond que l’on peut devenir pleinement qui l’on est et laisser le vivant s’exprimer. Incorporant cette essence, la vie devient plus légère, habitée par l’Amour. La différenciation avec l’autre devient alors accueillante, le cheminement de chacun est accepté, compris comme une opportunité de découverte. L’unité, dans le féminin et le masculin, est incorporée. L’unification avec l’extérieur semble naturelle. Le respect du vivant autour de nous, inévitable. Parfois, on est, depuis le centre, appelé puis habité par un projet que l’on laisse prendre vie et s’exprimer. Le Vivant est incorporé dans nos coeurs, la beauté se révèle, l’émerveillement est inéluctable.

Au moment où se réalise ce mouvement vers l’intérieur, la perception de l’étincelle interne, puis le retour vers l’extérieur, l’Être se réactualise, se réinvente et ainsi, renaît à chacun de ces instants. Plus ce mouvement est fluide, plus l’on court-circuite l’empire, plus la capacité de créer du Vivant est rapide.

Joie et rêves illimités, amitié, amour et partage. Pleins de ces vibrations, il est alors possible de les transmettre autour de nous, dans chaque mot et acte, par la vibration qui émane du coeur. L’expérience du Soi se partage dans le groupe. Et c’est par les célébrations, la danse et la fête que l’on honore, tous ensemble, cette énergie et esprit du Vivant.