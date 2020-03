NiceLab 7 – Les talents personnels

Nouveau NiceLab 2020.

Rendez-vous les 10,12 et 15,16 février.

Nous avons tous des talents mais nous avons souvent du mal à les reconnaître.

Vous souhaitez oser accepter votre grandeur et votre place dans ce monde, vous donner les moyens de vivre en accord avec vos valeurs et vous donner la possibilité de faire évoluer vos croyances ? Vous voulez relier vos idéaux et le rationnel, incarner le changement que vit la Terre et vous connecter à la joie de contribuer au futur en vous alignant avec vos convictions, devenir créat-eur/-trice de votre vie et maîtriser pleinement votre vie personnelle et professionnelle ?