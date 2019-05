Le Guide de la consommation éthique 2019

Proposer des produits et des prestations en lien avec la durabilité et promouvoir un mode de consommation plus doux pour la planète et ses habitants, voici ce que les commerces et entreprises répertoriés dans cette treizième édition ont en commun. Utile et pratique, ce guide présente 1’100 enseignes de Suisse romande, actives dans des domaines aussi divers que la mode, l’alimentation, l’habitat ou encore le tourisme.

Une nouveauté pour cette édition, la rétrospective de notre premier projet de webmagazine. En 2003, nous vous proposions une série d’articles sur des gestes quotidiens pour un monde plus durable. Ces conseils d’il y a 16 ans étant toujours de grande actualité, nous vous proposons de les redécouvrir. En exclusivité pour cette édition, nous soutenons le lancement d’une collection étonnante de prêt à porter de l’éco-créatrice Valérie Pache. Nous vous invitons à découvrir cette nouvelle collection « Supers Héroïnes » et ses modèles éthiques et élégants.

Disponible tout prochainement dans les kiosques du groupe Naville (K-kiosk, Avec, etc.), chez Payot, Nature & Découvertes, au prix de CHF 15.- CHF. Également disponible sur notre BoutikEtik.