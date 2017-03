Ce projet a pour but de réunir des visions partagées de ce à quoi pourrait ressembler notre société si nous avions fait le pari de la transition écologique. Le magazine est pensé sur trois ans (trois éditions entre 2015 et 2017) pour imaginer et co-créer un futur viable en 2030, 2040 et 2050. La sortie de la première édition a eu lieu le 1er juillet 2015. Ce premier ouvrage est désormais disponible gratuitement en ligne (cliquez ici).

La sortie de l’édition 2016 du NiceFuture Magazine a eu lieu le 28 juin 2016. Tiré à 8’000 exemplaires, il a été distribué et présenté à l’occasion du G21 Swisstainability Forum 2016. Il est d’ores et déjà possible de se le procurer dans les kiosques Naville, dans les librairies Payot ainsi que sur notre Boutik Etik. Retrouvez également sa version gratuite en ligne (cliquez ici).

Pour cette deuxième édition, NiceFuture s’est attaqué à de nouveaux thèmes stimulants tels que les low tech, le travail de la terre et l’alimentation, l’urbanisme et l’architecture ou encore l’éducation. Tout au long de ses 232 pages, vous découvrirez le point de vue d’entrepreneurs, de politiques, de hauts fonctionnaires, de journalistes, de philosophes, d’écrivains, de créateurs et d’aventuriers visionnaires sur ce qui se réalise déjà en Suisse et ce qu’il nous faut engager pour construire un futur souhaitable. Nous avons été ravis d’interroger, entre autres, Marie-Monique Robin, Cyril Dion, Luc Schuiten, Claude Bourguignon, Sa Sainteté Le Karmapa, Philippe Bihouix, mais également toute une panoplie d’acteurs suisses. Autant de visions possibles pour assurer à notre pays une place de leader dans le monde comme modèle de transition écologique.

La troisième et dernière édition du NiceFuture Magazine est prévue pour l’été 2017. Elle intégrera de nouveaux thèmes mais gardera le même objectif: imaginer ensemble un futur souhaitable!

