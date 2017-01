Pour sa sixième édition qui s’est déroulée du 28 au 29 juin, le G21 Swisstainability Forum – rendez-vous phare de l’économie durable en Suisse – a continué sur la lancée des années précédentes avec des orateurs et débats de grande qualité !

Le G21 Swisstainability Forum 2016 a pris fin le mercredi 29 juin. Durant deux jours, plus d’une centaine d’orateurs spécialistes du domaine de la durabilité (entrepreneurs, personnalités politiques, hauts fonctionnaires, journalistes, scientifiques, écrivains, philosophes, créateurs, etc.) se sont succédé dans les salles de conférence du SwissTech Convention Center de l’EPFL pour tenter de trouver des pistes permettant de co-créer ensemble un futur souhaitable.

Au cours du Leadership Forum, les thèmes de la réconciliation de notre modernité avec la nature, le rôle de la presse dans la transition écologique ou encore le vivant comme modèle pour demain ont fait vivre les débats. Les conférences des guestspeakers ont été également riches en émotion : André Stern a proposé au public une discussion bouleversante sur l’enfance, Luc Schuiten a fait voyager tout le monde grâce à ses utopies illustrées d’une cité végétale pour demain, et Marianne Sébastien a démarré le forum sur une note joyeuse en faisant entonner à toute l’assistance un chant pour la Terre. Les sessions lab ont également donné lieu à des discussions ouvrant la porte à des changements porteurs d’espoir pour l’avenir. Et cette année, le forum a également eu l’honneur d’accueillir des personnalités venant de l’autre bout du monde : Tulku Lobsang Rinpoché, vénérable et éminent maître bouddhiste qui a initié les visiteurs aux sagesses tibétaines et Almir Narayamoga Surui, chef de la tribu indigène surui en Amazonie, présent pour la deuxième année consécutive et démontrant toujours un courage et une volonté sans faille pour défendre son territoire et sa forêt aujourd’hui gravement menacés.

Le Forum entreprises a agrémenté la pause de midi de débats de grande qualité sur des thèmes variés et inspirants : la prise en compte du développement durable dans le secteur du luxe, la mobilité durable, l’économie sociale et solidaire ou encore le mouvement Zero Waste.

Au cours de cette édition 2016 du G21, le projet NiceForest, lancé l’année passée en collaboration avec l’association Aquaverde, a pu être poursuivi. Que ce soit grâce à la billetterie en ligne qui offrait aux participants la possibilité de parrainer un arbre pour un montant de 15.- ou grâce au stand d’Aquaverde qui a permis aux participants de financer la plantation d’un arbre durant la manifestation, plus de 130 arbres ont pu être plantés grâce à la générosité de tous !

Durant ces deux jours, une belle énergie a été ressentie parmi les participants, accompagnée d’une forte volonté de voir la société changer. Ce constat encourageant nous autorise à espérer un futur meilleur pour demain, une planète plus habitable pour les générations futures et une vision pour les décennies à venir qui laisserait davantage de place à l’empathie et à la collaboration, et qui permettrait aux humains de vivre en harmonie entre eux et avec la nature. En outre, il est réjouissant de constater que ce type de rencontre attire de plus en plus de monde. Sur les deux jours, 650 personnes étaient en effet présentes sur place, soit une augmentation notable par rapport à l’édition précédente.

Nous tenons à remercier chaleureusement le SwissTech Convention Center de l’EPFL pour les infrastructures, les parrains (Canton de Vaud, OFEV et EPFL) pour leur engagement, les sponsors pour leur soutien, les orateurs pour la qualité des allocutions, les participants et les bénévoles sur place. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l’édition 2017!

Les photos et vidéos des meilleures conférences en intégralité (à ne pas manquer!) de cette sixième édition sont disponibles sur notre site g-21.ch. La série d’interviews réalisées par l’équipe de NiceFuture en aparté de l’événement sortiront durant l’automne 2016.

Notre partenaire média online les Visionautes a déjà réalisé des interviews dans les couloirs de l’événement que vous trouverez sur le site g-21.ch et un court reportage vous permettant de vous plonger dans l’ambiance de l’événement (ci-dessous):