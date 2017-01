NiceFuture Magazine CH2040: déjà disponible!

L’association NiceFuture a le plaisir de vous annoncer la sortie de la deuxième édition du NiceFuture Magazine!

Après une première édition consacrée à imaginer la Suisse de 2030, la deuxième édition s’intéresse à la Suisse de 2040, avec l’apparition de nouveaux thèmes stimulants tels que les low tech, le travail de la terre et l’alimentation, l’urbanisme et l’architecture ou encore l’éducation.

Tout au long de ses 232 pages, vous découvrirez le point de vue d’entrepreneurs, de politiques, de hauts fonctionnaires, de journalistes, de philosophes, d’écrivains, de créateurs et d’aventuriers visionnaires sur ce qui se réalise déjà en Suisse et ce qu’il nous faut engager pour construire un futur souhaitable. Nous avons été ravis d’interroger, entre autres, Marie-Monique Robin, Cyril Dion, Luc Schuiten, Claude Bourguignon, Sa Sainteté Le Karmapa, Philippe Bihouix, mais également toute une panoplie d’acteurs suisses. Ce projet nous a permis d’aller à la rencontre de visions, d’idées et de projets concrets porteurs pour l’évolution des consciences favorisant la transition écologique, et de les partager au plus grand nombre. Autant de visions possibles pour assurer à notre pays une place de leader dans le monde comme modèle de transition écologique. Et grande nouveauté cette année, le magazine vous fera voyager à l’autre bout du monde grâce à un dossier spécial consacré à l’Amazonie et au peuple indigène surui que l’équipe NiceFuture a rencontré sur place!

Il est d’ores et déjà disponible dans les kiosques suisses romands Naville, Payot et Nature & Découvertes, ainsi que sur la BoutikEtitk (boutique en ligne de notre association) au prix de Frs 12.-. N’attendez plus pour vous le procurer!

Afin que les mots touchent le plus grand nombre au sein de la francophonie, une version online gratuite de l’ensemble de l’ouvrage est disponible ici. Nous vous invitons à partager ce lien sur les réseaux sociaux!

L’équipe NiceFuture