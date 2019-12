En cette période des fêtes et du passage pour 2020, il peut être envahissant de recevoir encore une communication. Toutefois, certaines informations valent la peine de freiner, pour un instant, le flux des pressions et des contraintes externes.

Afin de vous remercier du fond du cœur et infiniment pour cette année 2019, année de transition pour NiceFuture, nous voudrions vous laisser un texte pour célébrer Noël.

Pour l’équipe et moi-même, nous nous réjouissons de collaborer à nouveau ensemble avec cette partie essentielle de nos projets, la plus authentique, de penser en terme de solution pour notre avenir et le vivant.

Pour NiceFuture, Sébastien Fleury

« La Fondation pour le Vivant est une initiative que nous lançons avec NiceFuture.

Car pour nous, il est temps que nous passions au concret, aux actes au-delà des paroles et des nouveaux comportements. La Terre a besoin de nous, nous avons besoin de la Terre, et même quand nous sommes incapables de prendre soin de la terre, la terre prend soin de nous. Elle est la plus grande médecine de la vie dont nous nous sommes séparés.

Elle donne abondamment à toute la création, librement et avec amour. Elle est la compassion que nous recherchons, elle est la paix que nous recherchons et elle est la liberté que nous recherchons. Elle est cet amour inconditionnel que nous recherchons. Elle est le message d’espoir pour l’avenir, elle donne la vie.

Quand nous abusons d’elle, nous nous éloignons d’elle, de l’Arbre de Vie. En commençant à lui parler, à lui ouvrir notre cœur, en plantant des arbres, en prenant soin d’elle, nous commençons à lui ressembler, et non seulement à lui ressembler mais nous devenons elle. Et quand nous devenons elle, nous commençons à savoir prendre soin de nous.

La Fondation pour le Vivant c’est un projet pour aimer ensemble cette Terre, planter des arbres dans toutes les régions critiques, réunir et rassembler, ceux, déjà en mouvement qui co-crée des lieux connectés avec le vivant. Ensemble construire cette civilisation réconciliée avec le vivant qui nous appelle de plus en plus nombreux. Rejoignez-nous, suivez-nous, et ensemble créons ce mouvement pour la vie!

Vous pouvez nous rejoindre et participez de multiples manières, nous avons tant d’idées et de projets pour 2020 ! Ecrivez-nous ! »

Barbara Steudler