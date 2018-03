L’ALPAGE Suisse est une marque de cosmétique naturelle qui mixe des ingrédients naturels alpins avec des actifs issus de la haute-technologie, sans parabènes, sans tests sur animaux et à prix abordables (9 à 99 CHF). Tout est conçu et fabriqué en Suisse Romande y compris les packagings origamis qui sont imprimés avec encre végétale et prépliés en ateliers protégés. Les produits sont formulés pour un maximum d’efficacité tout en restant le plus naturel possible, jusqu’à 99.9 % d’origine naturelle.

Petit-Chêne 1 (angle St-François), 1003 Lausanne – 021 320 08 01

lausanneATl-alpage.ch – www.l-alpage.ch

