NATKIND, qui représente The Natural Kind Store, est une boutique en ligne de cosmétiques naturels de haute qualité et de style. Tout ce qui est vendu sur NATKIND est naturel ou bio, non toxique, non testé sur les animaux, en grande partie vegan et provenant de fabricants qui s’approvisionnent de manière éthique et respectueuse de l’environnent. NATKIND croit fortement qu’avec notre pouvoir d’achat nous pouvons avoir un impact positif sur le monde.

helloATnatkind.ch – www.natkind.ch

Toutes les adresses GCE